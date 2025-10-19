Bakan Fidan, Filistin'e Destek Platformu ve Filistin'e yardım ulaştıran STK temsilcileriyle görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'e Destek Platformu üyeleri ve Filistin'e yardım ulaştıran sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Filistin'e Destek Platformu üyeleri ve Filistin'e yardım ulaştıran STK temsilcileriyle İstanbul'da görüştüğü belirtildi.
