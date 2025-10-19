Dolar
Gündem

Bakan Fidan, Filistin'e Destek Platformu ve Filistin'e yardım ulaştıran STK temsilcileriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'e Destek Platformu üyeleri ve Filistin'e yardım ulaştıran sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 19.10.2025 - Güncelleme : 19.10.2025
Bakan Fidan, Filistin'e Destek Platformu ve Filistin'e yardım ulaştıran STK temsilcileriyle görüştü Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser - AA

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Filistin'e Destek Platformu üyeleri ve Filistin'e yardım ulaştıran STK temsilcileriyle İstanbul'da görüştüğü belirtildi.

