Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, 19-20 Ekim'de Lüksemburg'u ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenecek "Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık" konulu Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere 19-20 Ekim'de Lüksemburg'u ziyaret edecek.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 19.10.2025 - Güncelleme : 19.10.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, 19-20 Ekim'de Lüksemburg'u ziyaret edecek

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Fidan, Karadeniz'in stratejik önemi, bölgedeki mevcut jeopolitik gelişmeler ve güvenlik dinamiklerinin ele alınacağı "Karadeniz Bölgesi'nde Güvenlik, İstikrar ve Dayanıklılık" başlıklı oturuma katılacak.

Bakan Fidan'ın yanı sıra toplantıya, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ile Azerbaycan, Ermenistan, Moldova, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan temsilcilerinin katılması bekleniyor.

Fidan, 19-20 Ekim'de Konsey kapsamında düzenlenecek "Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık" konulu Bakanlar Toplantısı'na iştirak edecek.

Bakan Fidan, 29 Ağustos 2024'te Brüksel'de ve 8 Mayıs'ta Varşova'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantıları (Gymnich) vesilesiyle düzenlenen oturumlara katılmıştı.

