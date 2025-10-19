Dışişleri Bakanlığından KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında açıklama
Dışişleri Bakanlığı, CTP Genel Başkanı Erhürman'ı tebrik ederek, ana vatan ve garantör Türkiye'nin, sorumlulukları çerçevesinde Kıbrıs Türk halkının huzur ve kalkınmasına yönelik gayretlere katkıda bulunmaya devam edeceğini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı tebrik ederek, ana vatan ve garantör Türkiye'nin, sorumlulukları çerçevesinde Kıbrıs Türk halkının huzur ve kalkınmasına yönelik gayretlere katkıda bulunmaya devam edeceğini bildirdi.
Bakanlık, KKTC'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında yazılı açıklama yaptı.
KKTC'de bugün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin suhuletle tamamlandığı belirtilen açıklamada, "Resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyoruz." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Kıbrıs Türklerinin hür ve egemen iradesinin yanı sıra KKTC'deki devlet geleneğini ve demokrasi kültürünü yansıtan seçimlerin, Kıbrıs Türk halkına ve tüm Ada’ya hayırlı olması dileğinde bulunularak, "Ana vatan ve garantör Türkiye, tarihi, hukuki ve insani sorumlulukları çerçevesinde ve Ada’nın gerçeklerine uygun biçimde, Kıbrıs Türk halkının huzur, refah ve kalkınmasına yönelik gayretlere katkıda bulunmaya devam edecektir." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.