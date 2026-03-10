KKTC Dışişleri Bakanlığı, Rum liderin Türkiye ile ilgili söylemlerini şiddetle kınadı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in Türkiye ile ilgili söylemlerini şiddetle kınadı.
Lefkoşa
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, GKRY lideri Hristodulidis'in, KKTC'ye F16 uçaklarının konuşlandırılması sonrası Türkiye ile ilgili söylemlerine tepki gösterildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kıbrıs Adası'nı 1963-1974 yılları arasında kan gölüne çeviren Rum tarafının, Kıbrıs Türk halkına karşı uyguladığı mezalim sonucu yaşanan acılar, Kıbrıs Türk halkının belleğindeki yerini muhafaza etmektedir."
GKRY'nin yaptığı askeri iş birlikleri sonucu Kıbrıs'ı bir kez daha tehlikeye attığına işaret edilen açıklamada, "Kıbrıs Türkü'nün güvenliğinin artırılmasına yönelik 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerinin, KKTC'ye konuşlandırmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kıbrıs Türk halkının güvenliği geçmişte olduğu gibi günümüzde de anavatan Türkiye tarafından sağlanmaktadır. Türkiye’nin garantörlüğü ve Ada’daki askeri varlığı, güvenliğin, barış ve istikrarın teminatıdır." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi ve Türk askerinin sahadaki caydırıcı varlığının, Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilmez hayati bir unsur olduğu vurgulanan KKTC Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, GKRY'nin Nikos Hristodulidis döneminde hızla silahlandığına işaret edildi.
Açıklamada, GKRY’nin yürüttüğü yoğun silahlanma faaliyetleri ve dahil olduğu askeri işbirliklerinin bölgedeki dengeleri değiştirme tehlikesi taşıdığı ve Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de güvenlik açısından hedef haline gelmesine yol açtığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in anavatan Türkiye'nin KKTC'ye konuşlandırdığı, F-16'larla ilgili açıklamasını ve 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'ta işgalci güç olduğu' yönündeki iddiasını şiddetle kınıyoruz."