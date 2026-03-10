Dolar
44.08
Euro
51.26
Altın
5,148.34
ETH/USDT
2,002.30
BTC/USDT
68,662.00
BIST 100
12,702.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Rum liderin Türkiye ile ilgili söylemlerini şiddetle kınadı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in Türkiye ile ilgili söylemlerini şiddetle kınadı.

Mehmet Kemal Firik  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
KKTC Dışişleri Bakanlığı, Rum liderin Türkiye ile ilgili söylemlerini şiddetle kınadı

Lefkoşa

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, GKRY lideri Hristodulidis'in, KKTC'ye F16 uçaklarının konuşlandırılması sonrası Türkiye ile ilgili söylemlerine tepki gösterildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kıbrıs Adası'nı 1963-1974 yılları arasında kan gölüne çeviren Rum tarafının, Kıbrıs Türk halkına karşı uyguladığı mezalim sonucu yaşanan acılar, Kıbrıs Türk halkının belleğindeki yerini muhafaza etmektedir."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

GKRY'nin yaptığı askeri iş birlikleri sonucu Kıbrıs'ı bir kez daha tehlikeye attığına işaret edilen açıklamada, "Kıbrıs Türkü'nün güvenliğinin artırılmasına yönelik 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerinin, KKTC'ye konuşlandırmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kıbrıs Türk halkının güvenliği geçmişte olduğu gibi günümüzde de anavatan Türkiye tarafından sağlanmaktadır. Türkiye’nin garantörlüğü ve Ada’daki askeri varlığı, güvenliğin, barış ve istikrarın teminatıdır." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi ve Türk askerinin sahadaki caydırıcı varlığının, Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilmez hayati bir unsur olduğu vurgulanan KKTC Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, GKRY'nin Nikos Hristodulidis döneminde hızla silahlandığına işaret edildi.

Açıklamada, GKRY’nin yürüttüğü yoğun silahlanma faaliyetleri ve dahil olduğu askeri işbirliklerinin bölgedeki dengeleri değiştirme tehlikesi taşıdığı ve Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de güvenlik açısından hedef haline gelmesine yol açtığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in anavatan Türkiye’nin KKTC'ye konuşlandırdığı, F-16’larla ilgili açıklamasını ve 'Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’ta işgalci güç olduğu' yönündeki iddiasını şiddetle kınıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Cumhuriyeti tüm kurumlarıyla teyakkuz halindedir
Niğde'de bir apartmandaki doğal gaz patlamasında 16 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İran'daki gelişmelerin ele alındığı çevrim içi liderler toplantısına katıldı

Benzer haberler

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Rum liderin Türkiye ile ilgili söylemlerini şiddetle kınadı

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Rum liderin Türkiye ile ilgili söylemlerini şiddetle kınadı

AK Parti Sözcüsü Çelik: (KKTC'ye F-16 savaş uçağı gönderilmesi) KKTC'nin güvenliğini sağlamak açısından gayet normal

KKTC'deki gemi trafik gözetleme istasyonlarının inşaat çalışmaları tamamlandı

ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemelerinin Doğu Akdeniz güvenliğine etkisi

ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemelerinin Doğu Akdeniz güvenliğine etkisi
MSB: 6 F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri KKTC'ye konuşlandırıldı

MSB: 6 F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri KKTC'ye konuşlandırıldı
Alman fırkateyni FGS Nordrhein-Westfalen GKRY'ye ulaştı

Alman fırkateyni FGS Nordrhein-Westfalen GKRY'ye ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet