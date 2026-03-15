KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan GKRY'nin askeri ittifaklarına eleştiri

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, "Güney'de hükümetin kurduğu askeri ittifaklar, bu konuda yapılan anlaşmalar Türkiye'ye karşı denge oluşturma çabasına yöneliktir ve herkes biliyor ki bu çaba hiçbir biçimde gerçekçi değildir." ifadelerini kullandı.

Mehmet Kemal Firik  | 15.03.2026 - Güncelleme : 15.03.2026
KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erhürman, bölgede ABD-İsrail ve İran arasında süren savaşın bir an önce bitmesini arzu ettiklerini belirterek, savaş bittikten sonra bölgede kalıcı barış ve istikrarın, Ada'daki kalıcı barış ve istikrar ile bağlantısının da herkes tarafından daha iyi anlaşılabileceğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının haksız yere görmezden gelindiğine ve iradesinin gayrimeşru şekilde yok sayıldığına işaret ederek, sorumlu olmadıkları hataların bedelini ödemek istemediklerinin altını çizdi ve şunları kaydetti:

"Ve gerçek, Kıbrıs Türk halkı görmezden gelinerek, eşitliği reddedilerek, iradesi yok sayılarak kalıcı barış ve istikrara ulaşılamayacağı, bu Ada'nın güvenliğinin ve Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların sürdürülebilir refahının sağlanamayacağıdır."

GKRY'nin askeri ittifaklarını eleştiren KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, şu ifadeleri kullandı:

"Güney'de hükümetin kurduğu askeri ittifaklar, bu konuda yapılan anlaşmalar Türkiye'ye karşı denge oluşturma çabasına yöneliktir ve herkes biliyor ki bu çaba hiçbir biçimde gerçekçi değildir. Bu çabalar, Ada'nın ve yaşayanların güvenliğini riske etmektedir ve bu risk adanın iki eşit kurucu ortağından biri olan Kıbrıs Türk halkının iradesi olmaksızın ortaya çıkmış olmasına karşın, bizi de kapsama alanına almaktadır. Açıktır ki bu durum, ne adadaki statüye uygundur, ne de adildir."

Bazı illerde sağanak etkili oluyor
İçişleri Bakanı Çiftçi: Hiçbir şer odağının geleceğimizi ipotek altına almasına müsaade etmeyeceğiz
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İletişim Başkanı Duran, basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi
Tüketici uyuşmazlıklarında 183 bin dosya arabuluculukla sonuçlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Spora ambargo konulmasına karşıyız

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Rum liderin Türkiye ile ilgili söylemlerini şiddetle kınadı

AK Parti Sözcüsü Çelik: (KKTC'ye F-16 savaş uçağı gönderilmesi) KKTC'nin güvenliğini sağlamak açısından gayet normal

AK Parti Sözcüsü Çelik: (KKTC'ye F-16 savaş uçağı gönderilmesi) KKTC'nin güvenliğini sağlamak açısından gayet normal
KKTC'deki gemi trafik gözetleme istasyonlarının inşaat çalışmaları tamamlandı

KKTC'deki gemi trafik gözetleme istasyonlarının inşaat çalışmaları tamamlandı
ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemelerinin Doğu Akdeniz güvenliğine etkisi

ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemelerinin Doğu Akdeniz güvenliğine etkisi
