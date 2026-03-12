Dolar
44.11
Euro
50.93
Altın
5,099.30
ETH/USDT
2,058.20
BTC/USDT
69,966.00
BIST 100
13,286.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da "ASRİAD Geleneksel İftar Programı”nda konuşuyor
logo
Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Spora ambargo konulmasına karşıyız

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporun siyasi ya da başka sebeplerle engellenmemesi gerektiğini belirterek, "Spora ambargo konulmasına karşıyız." ifadesini kullandı.

Mehmet Kemal Firik  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Spora ambargo konulmasına karşıyız Fotoğraf: Ali Ruhluel - AA

Lefkoşa

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde düzenlenen "Genç Başarı Programı"nın tanıtımına katıldı.

Bakan Bak, burada yaptığı konuşmada, Türk Milli Takımı'nın KKTC'li badminton oyuncusu Nehir Deniz'in başarılarına dikkat çekerek, sporda başarı için ailenin desteğinin önemli olduğunu söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye olarak KKTC'ye gerek tesis gerekse diğer alanlarda her türlü desteği verdiklerine işaret eden Bak, bundan sonra da destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Sporun önündeki engellerden birinin de ambargolar olduğunu dile getiren Bak, sporun evrensel bir güç olduğunu anlattı.

Bak, sporun siyasi ya da başka sebeplerle engellenmemesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Spora ambargo konulmasına karşıyız. Spor engellenmemeli. Bu gençlerin heyecanları, kapasiteleri, vizyonları, ülkelerini temsil etme arzuları hiçbir şekilde engellenmemeli. Sporun bu evrensel dilini kullanmamız lazım. Spor ve sporcu engel tanımaz. Yürekleri spor aşkıyla dolu bu gençleri hiç kimse engelleyemez."

KKTC'deki gençlere yönelik yeni programların planlandığını ve çeşitli spor organizasyonlarının gündemde olduğunu kaydeden Bak, "Alt liglerde çeşitli turnuvaların yapılması noktasında bir çalışma süreci öngörüyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, sabırla ve kararlılıkla barış için çalışacak
Ramazan Bayramı öncesi "Şehitlere Vefa" programı
Bakan Göktaş'tan BM'de İsrail protestosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti
Guterres, Türk halkının cömertliğine saygı göstermek için Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirtti

Benzer haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Spora ambargo konulmasına karşıyız

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Spora ambargo konulmasına karşıyız

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği finallerini izledi

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Rum liderin Türkiye ile ilgili söylemlerini şiddetle kınadı

AK Parti Sözcüsü Çelik: (KKTC'ye F-16 savaş uçağı gönderilmesi) KKTC'nin güvenliğini sağlamak açısından gayet normal

AK Parti Sözcüsü Çelik: (KKTC'ye F-16 savaş uçağı gönderilmesi) KKTC'nin güvenliğini sağlamak açısından gayet normal
KKTC'deki gemi trafik gözetleme istasyonlarının inşaat çalışmaları tamamlandı

KKTC'deki gemi trafik gözetleme istasyonlarının inşaat çalışmaları tamamlandı
ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemelerinin Doğu Akdeniz güvenliğine etkisi

ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemelerinin Doğu Akdeniz güvenliğine etkisi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet