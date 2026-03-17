KKTC yayımladığı NOTAM ile Rumların NOTAM'ını iptal etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından yayımlanan NOTAM (havacılara bildiri) ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Doğu Akdeniz'i kapsayan NOTAM'ı iptal edildi.

Mehmet Kemal Firik  | 17.03.2026 - Güncelleme : 17.03.2026
KKTC yayımladığı NOTAM ile Rumların NOTAM'ını iptal etti

Lefkoşa

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğüne bağlı Ercan Havalimanı, NO100/26 numaralı bir NOTAM yayımlayarak, GKRY'nin sözde Girne İnteraktif Harita Sistemi'nin daha önce yayımladığı Doğu Akdeniz'de KKTC'nin hava sahasının bazı bölümlerini de içine alan sözde NOTAM'ın, yayımlayanın yetkisiz olması sebebiyle geçersiz olduğunu duyurdu.

Ercan Havalimanından yayımlanan NOTAM'da, "Ercan Tavsiyeli Hava Sahası" içinde hava trafik ve havacılık bilgi hizmetleri sağlama yetkisinin sadece KKTC'de olduğu hatırlatılarak, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yayımlanan A0345/26 numaralı NOTAM, hükümsüz ve geçersizdir." ifadesine yer verildi.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı da yayımladığı yazılı açıklamada, GKRY'nin NOTAM'ının geçersiz olduğuna işaret edilerek, bu çerçevede, bölgede faaliyet gösteren tüm hava araçlarının uçuş emniyetini azami düzeyde gözetmeleri, yayımlanan havacılık bilgilerini dikkatle takip etmeleri ve KKTC hava trafik birimleri ile koordinasyon içerisinde hareket etmelerinin önem arz ettiği belirtildi.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KKTC'nin kendi FIR hattındaki (Flight Information Region - Uçuş Bilgi Bölgesi) her türlü tasarrufa sahip olduğunu hatırlatarak, GKRY'nin bu tür gerçekçi olmayan hareketlerden uzak durması gerektiğini vurguladı.

ABD'nin adının geçtiği NOTAM değiştirildi

GKRY'nin Larnaka kentinde bulunan sözde Girne İnteraktif Harita Sistemi'nden yayımlanan A0332/26 numaralı NOTAM'da, Kuzey Kıbrıs ile Türkiye arasındaki KKTC hava sahasını kapsayacak şekilde "ABD Askeri Operasyonları" nedeniyle bölgede uçuş yapan hava araçlarının dikkatli olması ve GKRY hava trafik kontrolü ile telsiz iletişiminde bulunmaları istenmişti.

Daha sonra aynı NOTAM A0345/26 ile değiştirilerek, "Olası Askeri Operasyonlar" adı altında yeniden yayımlandı.

Rumların her iki NOTAM haritasında da Mersin'den başlayarak, Adana ve Hatay kıyıları ile KKTC arasındaki bölgeler işaretlenmişti.


KKTC yayımladığı NOTAM ile Rumların NOTAM'ını iptal etti

KKTC yayımladığı NOTAM ile Rumların NOTAM'ını iptal etti

