Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Sayın Erhürman'ı tebrik ediyor, seçimin KKTC ve Türk dünyası için hayırlı olmasını diliyorum

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Erhürman'ı tebrik ediyor, seçimin KKTC, ülkemiz ve Türk dünyası için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Adem Balta  | 19.10.2025 - Güncelleme : 19.10.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Sayın Erhürman'ı tebrik ediyor, seçimin KKTC ve Türk dünyası için hayırlı olmasını diliyorum

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçimine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyor, seçimin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ülkemiz ve Türk dünyası için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye olarak Kıbrıs Türklerinin haklı davasını her hal ve şartta savunmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

