TBMM Başkanı Kurtulmuş: Sayın Erhürman'ı tebrik ediyor, seçimin KKTC ve Türk dünyası için hayırlı olmasını diliyorum
TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Erhürman'ı tebrik ediyor, seçimin KKTC, ülkemiz ve Türk dünyası için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
TBMM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçimine ilişkin paylaşımda bulundu.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyor, seçimin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ülkemiz ve Türk dünyası için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye olarak Kıbrıs Türklerinin haklı davasını her hal ve şartta savunmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.