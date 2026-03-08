Dolar
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor.
Alman fırkateyni FGS Nordrhein-Westfalen GKRY'ye ulaştı

Alman Deniz Kuvvetleri'ne ait FGS Nordrhein-Westfalen fırkateyninin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentindeki limana ulaştığı bildirildi.

Mehmet Kemal Firik  | 08.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
Lefkoşa

Rum basınında yer alan haberlere göre, Alman Deniz Kuvvetleri'ne bağlı FGS Nordrhein-Westfalen fırkateyni Limasol'a ulaşarak limana demirledi.

GKRY'de bulunan İngiltere'ye ait egemen üs Akrotiri'ye (Ağrotur) pazartesi günü insansız hava aracı (İHA) çarpması sonucu Rum lider Nikos Hristodulidis, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden yardım istemişti.

Hristodulidis'in çağrıları sonucunda, İngiltere, Yunanistan, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda, Doğu Akdeniz ile GKRY'ye deniz gücü göndereceklerini açıklamışlardı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
