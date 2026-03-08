Alman fırkateyni FGS Nordrhein-Westfalen GKRY'ye ulaştı
Alman Deniz Kuvvetleri'ne ait FGS Nordrhein-Westfalen fırkateyninin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentindeki limana ulaştığı bildirildi.
Lefkoşa
Rum basınında yer alan haberlere göre, Alman Deniz Kuvvetleri'ne bağlı FGS Nordrhein-Westfalen fırkateyni Limasol'a ulaşarak limana demirledi.
GKRY'de bulunan İngiltere'ye ait egemen üs Akrotiri'ye (Ağrotur) pazartesi günü insansız hava aracı (İHA) çarpması sonucu Rum lider Nikos Hristodulidis, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden yardım istemişti.
Hristodulidis'in çağrıları sonucunda, İngiltere, Yunanistan, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda, Doğu Akdeniz ile GKRY'ye deniz gücü göndereceklerini açıklamışlardı.
