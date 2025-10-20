Dolar
Gündem

Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarında 246 subay istihdam edilecek

Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına 246 subay alınacak.

Semih Erdoğdu  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarında 246 subay istihdam edilecek

Ankara

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'deki ilanına göre, Jandarma Genel Komutanlığında 13'ü muvazzaf, 233'ü sözleşmeli olmak üzere 246 subay istihdam edilecek.

Başvurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısından yapılacak. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Bugün başlayan başvurular, 3 Kasım'da saat 23.59'da sona erecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarında 246 subay istihdam edilecek
