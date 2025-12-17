Dolar
42.72
Euro
50.13
Altın
4,335.60
ETH/USDT
2,938.40
BTC/USDT
86,850.00
BIST 100
11,348.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

FETÖ'ye yönelik son iki haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 90 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftadır 39 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda yakalanan 160 şüpheliden 90'ının tutuklandığını bildirdi.

Emrullah Cesur  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
FETÖ'ye yönelik son iki haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 90 şüpheli tutuklandı

Ankara

Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 39 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, FETÖ'nün dışişleri bakanlığı mahrem hizmetler yapılanması, güncel yapılanması, eğitim yapılanması ve finans yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanmalar içerisinde faaliyet gösteren 160 şüphelinin polis ekiplerince yakanladığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, şüphelilerden 90'ının tutuklandığını, 52'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını belirtti.

Operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanların da yakalandığını kaydeden Yerlikaya, "Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı
FETÖ'ye yönelik son iki haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 90 şüpheli tutuklandı
Türkiye ve dünya gündemi
Bitlis'in merkez ve Güroymak ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

FETÖ'ye yönelik son iki haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 90 şüpheli tutuklandı

FETÖ'ye yönelik son iki haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 90 şüpheli tutuklandı

Kastamonulu kadınlar Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanlarını taş baskıyla resmetti

İletişim Başkanı Duran'dan "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" mesajı: Türkçe, tarihimizin ve medeniyetimizin taşıyıcısıdır

"Siber dolandırıcılık" operasyonlarında gözaltına alınanlardan 54'ü tutuklandı

"Siber dolandırıcılık" operasyonlarında gözaltına alınanlardan 54'ü tutuklandı
Emine Erdoğan'dan İHÜ İPAM Darüşşifa Psikoterapi Merkezi'nin açılışına ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan İHÜ İPAM Darüşşifa Psikoterapi Merkezi'nin açılışına ilişkin paylaşım
İstanbul ve İzmir'deki operasyonlarda yaklaşık 7 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul ve İzmir'deki operasyonlarda yaklaşık 7 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet