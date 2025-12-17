Türkiye ve dünya gündemi
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili kurum ve kuruluşların 2026 yılı bütçeleri ile 2024 yılı kesin hesap görüşmelerine katılacak.
(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sincan Mareşal Çakmak Sağlıklı Hayat Merkezi ve 9 No'lu Aile Sağlığı Merkezi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Önder İmam Hatipliler Derneği ve İnegöl Belediyesince düzenlenen "Maziden Atiye Vefa Buluşması" programına katılacak.
(Bursa/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri görüşülecek.
(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini, 2024 yılı "Satın Alma Gücü Paritesi" haber bültenini açıklayacak.
(Ankara/10.00/13.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda "Genel Okuyucu Dizisi Kitap Tanıtım Toplantısı"na, Mevlana Kültür Merkezi'nde "Şeb-i Arus Programı"na katılacak.
(Ankara/10.00-Konya/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senato Toplantısı'na iştirak edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları, Fatih Karagümrük-İstanbulspor, Ç. Rizespor-Gaziantep FK ve Trabzonspor-Alanyaspor müsabakalarıyla başlayacak.
(İstanbul/15.00/Rize/18.00/Trabzon/20.30) (Fotoğraflı)
2- Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis ile futbolculardan Rick Van Drongelen, UEFA Konferans Ligi'nin 6'ncı ve son haftasında Almanya temsilcisi Mainz'e konuk olacakları maç öncesi Mewa Arena'da basın toplantısı düzenleyecek, kırmızı-beyazlı ekip son çalışmasını burada yapacak.
(Mainz/20.15/21.00) (Fotoğraflı)
3- Mainz Teknik Direktörü Urs Fischer, UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor'u ağırlayacakları müsabaka öncesi Mewa Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.
(Mainz/16.00) (Fotoğraflı)
4- Galatasaray Kulübü'nde olağan aylık divan kurulu toplantısı, Rams Park Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılacak.
(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Basketbol Avrupa Ligi'nin 16'ncı haftasında Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(Zalgiris/21.00)
6- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 11'inci haftasında, B Grubu'nda Türk Telekom, Fransa'nın Cosea JL Bourg ekibini ağırlayacak, A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İtalya'nın Umana Reyer, B Grubu'nda Beşiktaş Gain, İngiltere'nin London Lions ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Ankara/19.00/Venedik/22.00/Londra/22.30) (Fotoğraflı)
7- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi gruplarının 6'ncı ve son haftasında, C Grubu'nda Bursaspor, İsrail'in Hapoel Netanel Holon ekibiyle Bulgaristan'da karşılaşacak, E Grubu'nda Galatasaray MCT Technic, Bosna Hersek'in Igokea takımına konuk olacak, G Grubu'nda Mersin Spor, Belçika'nın Oostende takımını ağırlayacak.
(Samokov/22.00/Laktasi/20.30/Mersin/21.30) (Fotoğraflı)
8- FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur N Grubu ikinci maçında Aliağa Petkimspor, İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını konuk edecek.
(İzmir/18.00) (Fotoğraflı)
9- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur ikinci maçında, E Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, kendi evinde Fransa'nın Tango Bourges Basket takımıyla karşılaşacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
10- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında, Zerenspor-Kuzeyboru, Nilüfer Belediyespor Eker-Bahçelievler Belediyespor, Türk Hava Yolları-İlbank, Beşiktaş-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Medicana-Göztepe ve Aras Kargo-VakıfBank maçları yapılacak.
(Ankara/Bursa/15.00/İstanbul/15.00/17.00/18.00/19.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)
11- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 19. haftası, Rize Belediyespor-Güneysuspor, Mihalıççık Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor, Ankara Hentbol-Spor Toto müsabakalarıyla başlayacak.
(Rize/14.00/Eskişehir/16.00/Ankara/17.00) (Fotoğraflı)
12- FIFA Kıtalararası Kupa final karşılaşması, Katar'daki Ahmad bin Ali Stadı'nda PSG ile Flamengo arasında oynanacak.
(Doha/20.00) (Fotoğraflı)
13- Futbolda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 16. hafta 4 maçla devam ederken, Beyaz Grup'ta 17. hafta 4 maçla tamamlanacak.
