Dolar
41.90
Euro
48.82
Altın
4,249.90
ETH/USDT
4,003.70
BTC/USDT
109,355.00
BIST 100
10,208.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı seçimin hayırlı olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

İrem Demir  | 19.10.2025 - Güncelleme : 19.10.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı seçimin hayırlı olmasını diliyorum

İstanbul

Erdoğan, NSosyal hesabından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçimine ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Galata Kulesi'ne "Sıfır Atık Forumu" kapsamında çevre temalı görseller yansıtıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Sayın Erhürman'ı tebrik ediyor, seçimin KKTC ve Türk dünyası için hayırlı olmasını diliyorum
Dışişleri Bakanlığından KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında açıklama
KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Erhürman, AA'ya konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı seçimin hayırlı olmasını diliyorum

Benzer haberler

İletişim Başkanı Duran: Seçimlerin demokratik olgunlukla geçmesi Kıbrıs Türk demokrasisinin güçlü göstergesidir

İletişim Başkanı Duran: Seçimlerin demokratik olgunlukla geçmesi Kıbrıs Türk demokrasisinin güçlü göstergesidir

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Sayın Erhürman'ı tebrik ediyor, seçimin KKTC ve Türk dünyası için hayırlı olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı seçimin hayırlı olmasını diliyorum

AK Parti Sözcüsü Çelik: Her zaman KKTC'nin ve Kıbrıs Türk davasının yanında olacağız

AK Parti Sözcüsü Çelik: Her zaman KKTC'nin ve Kıbrıs Türk davasının yanında olacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet