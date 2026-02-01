Dolar
43.50
Euro
51.60
Altın
4,882.13
ETH/USDT
2,435.30
BTC/USDT
79,000.00
BIST 100
13,838.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - Antalya’nın Döşemealtı ilçesi OSB mevkiinde şarampole devrilen yolcu otobüsünü kaldırma çalışması başlatıldı. Antalya Isparta kara yolunda iki otomobil çarpıştı. -VTR-
logo
Gündem

Trakya ve bazı iller için kuvvetli kar ve sağanak uyarısı

Trakya için kuvvetli kar, bazı iller için ise kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 01.02.2026 - Güncelleme : 01.02.2026
Trakya ve bazı iller için kuvvetli kar ve sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trakya'da yağmur şeklinde başlayacak yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne'nin güney kesimleri başta olmak üzere il geneli, Tekirdağ'ın kuzey ve batı kesimleriyle Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yağışların akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörüldüğünden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yarın İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde beklenen kuvvetli sağanağın gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor.

Öte yandan yarın Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde de kuvvetli sağanak bekleniyor.

Salı günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörülen yağışlar sırasında oluşabilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trakya ve bazı iller için kuvvetli kar ve sağanak uyarısı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ebeveynlere dijital uygulamalar için "ekran süresi" uyarısı
Antalya'da devrilen yolcu otobüsündeki 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı
"Kar kaplanları" 5 ailenin yaşadığı yaylanın yolunu açmak için mücadele veriyor
İstanbul'da 20 yıllık komşular arasındaki çatı tamiratı uyuşmazlığı arabuluculukla çözüldü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Trakya ve bazı iller için kuvvetli kar ve sağanak uyarısı

Trakya ve bazı iller için kuvvetli kar ve sağanak uyarısı

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Bazı iller için kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı

İzmir'de kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

İzmir'de kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi
Edirne'de sağanak sonucu dereler taştı

Edirne'de sağanak sonucu dereler taştı
Doğu Akdeniz için çok kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Akdeniz için çok kuvvetli yağış uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet