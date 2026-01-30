Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Erakçi'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yi kabul etti.
İstanbul
Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
