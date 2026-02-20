Dolar
43.84
Euro
51.59
Altın
5,015.73
ETH/USDT
1,964.00
BTC/USDT
67,891.00
BIST 100
13,902.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul merkezli "bahis" operasyonunda 31 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen bahis operasyonunda, 31 şüpheli gözaltına alındı.

Emrah Gökmen  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
İstanbul merkezli "bahis" operasyonunda 31 şüpheli yakalandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ülkede yasal bahis sitelerinde, rakip lehine, gol içerikli ve oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan kulüp yöneticilerinin belirlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çalışmalarda, bazı kulüp yöneticilerinin kendi takımının maçlarına, şüpheli değerlendirilen seçeneklerde bahis yaptığı belirlendi.

Savcılıkça verilen gözaltı kararının ardından İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 31 şüpheliyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de taşkın yapan nehirlerin debileri düşüyor
İstanbul'da 22 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 zanlı yakalandı
İstanbul'daki 3 asliye ticaret mahkemesinin yargı çevresi yeniden belirlendi
Bazı illerde soğuk hava etkisini sürdürüyor
Yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal destek iddiasına 19 gözaltı kararı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İstanbul'da 22 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 zanlı yakalandı

İstanbul'da 22 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli suç örgütlerine yönelik operasyonda 40 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli "bahis" operasyonunda 31 şüpheli yakalandı

İstanbul'da ocakta en çok mandalina ve domates tüketildi

İstanbul'da ocakta en çok mandalina ve domates tüketildi
İstanbul'da zamana direnen niş meslekler ekonomiye katma değer sağlıyor

İstanbul'da zamana direnen niş meslekler ekonomiye katma değer sağlıyor
İstanbul'da 19 STK'nin kurduğu "Zimem Derneği"yle iyilik 12 aya yayılacak

İstanbul'da 19 STK'nin kurduğu "Zimem Derneği"yle iyilik 12 aya yayılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet