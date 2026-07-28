Adıyaman’da otluk alandan ormana sıçrayan yangın ile Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki zeytinlik ve makilik alan yangınına müdahale sürerken, Mersin’in Aydıncık ilçesindeki yangın ormana ulaşmadan söndürüldü.

Adıyaman ve Manisa’daki yangınlara müdahale sürerken, Mersin’deki yangın söndürüldü Adıyaman’da otluk alandan ormana sıçrayan yangın ile Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki zeytinlik ve makilik alan yangınına müdahale sürerken, Mersin’in Aydıncık ilçesindeki yangın ormana ulaşmadan söndürüldü.

Merkeze bağlı Ahmet Hoca köyü kırsalındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede Kayaönü köyü civarındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve diğer ilgili kurumlara bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın bölgesine yakın konumdaki katı atık depolama tesisi çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Çevre illerden gelen ekiplerin de destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının saat 14.30 sıralarında otluk alanda başladığını söyledi.

Küçük, "Havanın kararmasıyla helikopterlerin faaliyeti sona erdi. Şu an için durum kontrol altında görünüyor. Toplam 21 araç ve 96 personelle söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın an itibarıyla örtü yangını şeklinde sürüyor. İnşallah kısa sürede yangını söndüreceğiz. Yerleşim yerleri için şu an bir tehdit söz konusu değil." dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise tüm ekiplerin seferber edildiğini belirterek, "Arazi şartları ve yoğun rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde müdahale zor oluyor. Yangın çevrelenmiş durumda. Yangının yerleşim birimlerine, katı atık tesisine ve İndere bölgesine sıçramaması için gerekli tedbirler alındı." ifadesini kullandı.

Manisa

İzmir-Uşak kara yolu Kemaliye Mahallesi Kavşağı yakınlarındaki zeytinlik ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Mersin

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli, itfaiye ekipleri, 12 arazöz ve 4 ilk müdahale aracı sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması da yapıldı.