Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da bir evi ateşe verdi, 2 Filistinliyi kaçırdı Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kenti yakınlarında 1 Filistinlinin evini ateşe verdiği, El Halil'in batısında ise 2 Filistinliyi kaçırdığı bildirildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Beytüllahim'in doğusundaki Ebu Nucaym bölgesinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ateşe verdiği evden aynı aileden 8 kişinin tahliye edildiği, olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsraillilerin bölgeye düzenlediği saldırı sırasında 1 Filistinliye ait aracı da ateşe verdiği aktarıldı.

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin batısında ise İsraillilerin Beyt Ula beldesinde araçlarını ateşe verdikleri 2 Filistinliyi kaçırdığı kaydedildi.

İsrail güçleri baskınlarda 1 Filistinliyi yaraladı, 3 kişiyi gözaltına aldı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kefr Akab beldesine düzenlediği baskında 1 Filistinli silahla yaralandı.

Filistin'in resmi radyosu "Filistin'in Sesi"nin haberine göre, baskın sırasında beldede çatışmalar yaşandı ve İsrail ordusu göz yaşartıcı gaz bombaları kullandı.

Kudüs Valiliği de baskın sırasında 1 gencin gözaltına alındığını açıkladı.

Batı Şeria'nın güneyinde ise İsrail güçlerinin El Halil'in güneyindeki Yatta beldesinin batısında bulunan Hallet el-Fara bölgesine baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini takip eden aktivist Usame Muhamere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin hayvanlarını otlatan bir Filistinli ile çocuğunu gözaltına aldığını söyledi.

İsrail ordusu, Cenin'de yaklaşık 200 dönümlük Filistin arazisinin gasbedilmesine yönelik bir dizi emir çıkardı

Cenin Kenti Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Tarık İğbariye, söz konusu emirlerin Arabe, Yamun, Kubbatiyye, Mesliye, Merke ve Cerba beldelerindeki arazileri hedef aldığını belirtti.

İğbariye, emirlerin büyük bölümünün kentin güneydoğu, güney ve güneybatısındaki bölgelerde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yeni oluşturduğu alanlara hizmet etmek amacıyla toplam uzunluğu 11,3 kilometreyi aşan askeri yolların inşasını ve genişletilmesini hedeflediğini söyledi.

Arazi gasbına yönelik kararların, yapıların yıkılması ve inşaat çalışmalarının durdurulmasına ilişkin tebligatların artırıldığı bir dönemde alındığına dikkati çeken İğbariye, söz konusu uygulamaların "geçici olmadığını, Cenin kentinde daha fazla araziye el konulması ve yeni kaçak yerleşim alanları oluşturulması yoluyla Filistinlilerin varlığını hedef alan sistematik bir İsrail politikasının parçası olduğunu" ifade etti.

Filistin yönetimine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonunun verilerine göre İsrail, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasından bu yana geçen 1000 günde Batı Şeria'da Filistinlilere ait 60 bin dönüm araziyi gasbetti. Bunların 3 bin 400 dönümünün güvenlik ve askeri amaçlarla çıkarılan 171 askeri emir kapsamında gasbedildiği kaydedildi.