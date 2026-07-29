Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu hafta pek çok ilde beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle çıkabilecek yangınlara karşı vatandaşlara azami hassasiyet çağrısında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan şiddetli rüzgar uyarısı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu hafta pek çok ilde beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle çıkabilecek yangınlara karşı vatandaşlara azami hassasiyet çağrısında bulundu.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik verilere göre bu hafta, başta kıyı kesimler olmak üzere birçok ilde 80 kilometre hıza ulaşabilecek şiddetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiğini duyurdu.

Şiddetli rüzgarın, orman yangınlarının hızla büyümesine sebep olan ve kontrol altına alınmasını güçleştiren en önemli etkenlerin başında geldiğini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu nedenle, özellikle önümüzdeki günlerde azami hassasiyet gösterelim, açık alanlarda ateş ve anız yakmayalım. Yangına sebebiyet verebilecek her türlü davranıştan kaçınalım. Unutmayalım, bir kıvılcım, küçük bir kor ya da sönmemiş bir sigara izmariti, telafisi mümkün olmayan felaketlere neden olabilir. Bakanlık olarak, 14 İHA'mızla, 184'ü akıllı 776 yangın gözetleme kulemizle ve 28 bin orman kahramanımızla Yeşil Vatan nöbetimizi 24 saat esasına göre sürdürüyoruz. Ancak hiçbir teknoloji, hiçbir ekip ve hiçbir imkan, vatandaşlarımızın göstereceği dikkat ve hassasiyet kadar etkili olamaz. Yeşil Vatan'ımızı hep birlikte koruyalım."