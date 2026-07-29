Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yalova Armutlu, Kütahya Domaniç ve Altıntaş ile Çanakkale Merkez yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Yalova, Kütahya ve Çanakkale yangınları tamamen kontrol altına alındı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yalova Armutlu, Kütahya Domaniç ve Altıntaş ile Çanakkale Merkez yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, orman yangınlarının son durumuna ilişkin NSosyal'deki hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"Yeşil vatan"ı korumak için ülkenin dört bir yanında mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Yumaklı, söndürme çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Yalova Armutlu, Kütahya Domaniç, Kütahya Altıntaş, Çanakkale Merkez yangınlarını tamamen kontrol altına aldık. Muğla Seydikemer, Antalya Kaş, Antalya Kumluca, Balıkesir Edremit-Altınoluk, Çanakkale Ayvacık, Balıkesir Gömeç yangınları büyük ölçüde kontrol altında.

Antalya Alanya'daki yangına orman kahramanlarımızın müdahalesi aralıksız devam ediyor. Ekiplerimiz 'yeşil vatan' için gece gündüz demeden görev başında. Sen de yeni yangınlara sebep olma."

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 30 itfaiye aracı ve 281 personel sevk edildi.

Yangın nedeniyle Adrasan ve Olympos turizm merkezlerine ulaşım sağlayan yollar trafiğe kapatıldı.

Tahliye edilen evlerden bazıları zarar gördü

Rüzgarın etkisiyle büyüyerek Yazır Mahallesi'ndeki yerleşim alanlarına ulaşan yangın nedeniyle 50 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Tahliye edilen evlerden 10'u yandı, bazı vatandaşlar ise küçükbaş hayvanlarıyla bölgeden ayrıldı.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, AA muhabirine, yangın söndürme çalışmalarının hummalı şekilde devam ettiğini söyledi.

Rüzgarın etkisiyle yangının kısa sürede büyüdüğünü belirten Güneş, "Ekiplerin sahada çalışmaları tüm hızıyla sürüyor, yangının enerjisi azaldı, gece saatlerinde aşırı rüzgar çıkmazsa sabaha kadar kontrol altına alabileceğimizi düşünüyoruz. Şu anda yangından yaklaşık 50 hektarlık bir alan etkilendi. Yangını kontrol altına alabilirsek sabah saatlerinden itibaren bölgede hasar tespit çalışmalarına başlayacağız." diye konuştu.

Güneş, kapanan Kumluca-Kemer kara yolunun da trafiğe açıldığını bildirdi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Öte yandan, Yazır Mahallesi'nde yanan evlerde soğutma çalışmaları yürütülüyor.

Yangından kurtarılan hayvanlar tedavi edildi

Kemer Arama Kurtarma ekipleri ile hayvanseverler, Kumluca'nın Yazır Mahallesi'ne gelerek yangından etkilenen hayvanları topladı.

Alevlerden ve dumandan etkilenen hayvanlar, veteriner kliniğine götürülerek tedavi edildi. Yanan bir kedinin yaraları sarıldı, ısı çarpması geçiren bir köpeğe de buz tedavisi uygulandı. Diğer hayvanlara da besin ve oksijen takviyesi yapıldı.

Kemer Veteriner Kliniğinde görev yapan veteriner hekim Olgun Aslan, yangın bölgesinden kurtarılan hayvanlara acil müdahalede bulunduklarını, durumlarını stabil hale getirdiklerini ve sağlıklarını yakından takip ettiklerini söyledi.

Çanakkale merkezdeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'nin merkez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle tamamen kontrol altına alındı.

Saraycık köyü yakınlarında otların hakim olduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Alevlere 6 helikopterle havadan, 16 arazöz, 5 dozer ve diğer araçlarla karadan müdahale yapıldı.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan çalışmasıyla tamamen kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Saraycık köyü kırsalında çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Toraman, yangında özveriyle mücadele eden başta orman teşkilatı olmak üzere bütün kurumlara teşekkür etti.

Ayvacık ilçesinde ise ormanlık alanda çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Ahmetçe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangına 5 helikopter, 14 arazöz, 2 itfaiye aracı, 1 dozer ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi.

Vali Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Ayvacık'taki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Toraman, yangınla özveriyle mücadele eden başta orman teşkilatı olmak üzere bütün kurumlara teşekkür etti.

AFAD'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün Antalya, Çanakkale, Manisa, Bursa, Muğla, Balıkesir, İzmir, Kütahya ve Aydın'da orman yangını meydana geldiğini aktarıldı.

An itibarıyla Çanakkale'nin Ayvacık ve merkez, Antalya'nın Kumluca, Kaş ve Alanya, Manisa'nın Alaşehir, Bursa'nın Gemlik, Kütahya'nın Domaniç, Balıkesir'in Edremit ve Gömeç ile Muğla'nın Seydikemer ilçelerindeki orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarının, Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planı kapsamında orman teşkilatı başta olmak üzere, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki ilgili tüm kurum ve kuruluşların araç ve personeliyle yoğun ve aralıksız bir şekilde sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 3 bin 514 personel, 23 uçak, 54 helikopter ve 1035 kara aracı görev yapmaktadır. AFAD Başkanlığımız ilgili bütün birimleri ve ekipleriyle süreci yakından takip etmekte, TAMP ve Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planı kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ile koordinasyon halinde gerekli iş ve işlemleri yerine getirmekte, ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonunu sağlamaktadır. Orman yangınlarına müdahale çalışmalarını yerinde takip etmek ve koordinasyona destek sağlamak üzere orman yangının meydana geldiği illerimize, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ve daire başkanları görevlendirilmiştir."