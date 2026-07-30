İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Metin Aydemir
30 Temmuz 2026•Güncelleme: 30 Temmuz 2026
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Eğridere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 17 arazöz, 1 dozer, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi Eyko Sitesi yakınlarındaki makilik alanda yangın çıktı.
Haber verilmesiyle bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler ve itfaiye sevk edildi.
Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışmalarına devam ediyor.
Öte yandan, yangının sitedeki trafonun patlaması sonucu çıktığı öne sürüldü.