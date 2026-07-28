Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Irak topraklarından atılan ve ülkenin doğu bölgesindeki petrol tesislerini hedef almaya çalışan çok sayıda insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince imha edildiğini bildirdi.

Suudi Arabistan: Irak topraklarından doğu bölgesindeki petrol tesislerini hedef alan İHA'lar engellendi Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Irak topraklarından atılan ve ülkenin doğu bölgesindeki petrol tesislerini hedef almaya çalışan çok sayıda insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince imha edildiğini bildirdi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin son saatlerde doğu bölgesindeki petrol tesislerini hedef alan çok sayıda İHA'yı engelleyerek imha ettiğini belirtti.

Maliki, "Bu terör girişimleri yeniden Irak topraklarından başlatılmış ve İran'a bağlı terörist milisler tarafından gerçekleştirilmiştir." ifadesini kullandı.

Açıklamasında Suudi Arabistan'ın misilleme hakkına da değinen Maliki, "Suudi Arabistan'ın kendisini ve imkanlarını koruma yönündeki asli hakkı ile uygun zaman ve mekanda karşılık verme hakkı saklıdır." değerlendirmesinde bulundu.