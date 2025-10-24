Dolar
Gündem

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenen "Nusret-2025 Davet Tatbikatı" başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Saros Körfezi'nde düzenlenen "Nusret-2025 Davet Tatbikatı"nın başladığını bildirdi.

Utku Şimşek  | 24.10.2025 - Güncelleme : 24.10.2025
Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenen "Nusret-2025 Davet Tatbikatı" başladı

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı.

"Nusret-2025 Davet Tatbikatı başlıyor. Tatbikatın amacı, katılan birlik/komutanlıkların mayın harbinin planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitimini sağlamak, farklı ülkelerden katılan mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmektir. Ayrıca tatbikat süresince, Karadeniz'de mevcut sürüklenen mayın tehdidi ile Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Karadeniz'deki demirli mayınların temizlenmesi maksadıyla verilebilecek göreve yönelik mayın karşı tedbirleri eğitimi de icra edilecek."

Paylaşımda, tatbikata katılan unsurların bilgilerini içeren görsel de yer aldı.

Buna göre tatbikata, 5 mayın avlama gemisi, 1 komuta kontrol gemisi, 1 fırkateyn, 1 korvet, 3 hücumbot, 2 arama kurtarma gemisi, 3 karakol gemisi, 4 sahil güvenlik gemisi, 2 hafif otonom sualtı aracı, 1 helikopter, 1 insansız hava aracı, 2 adet F-16 savaş uçağı, C-130 kargo uçağı ve 2 su altı savunma görev timi katılıyor.

Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının yanı sıra 5'i fiili, 19'u gözlemci olmak üzere 24 ülkenin katılacağı tatbikatın seçkin gözlemci gününün 30 Ekim'de yapılması ve 31 Ekim'de tamamlanması planlanıyor.

