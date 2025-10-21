Dolar
41.97
Euro
48.78
Altın
4,133.53
ETH/USDT
3,920.00
BTC/USDT
110,009.00
BIST 100
10,484.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bu hafta yurtta aralıklı yağış etkili olacak

Yurdun büyük kesiminde aralıklı yağış hakim olacak. Ankara, İstanbul ve İzmir'de önümüzdeki üç gün boyunca kısa süreli yağışlar görülecek.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
Bu hafta yurtta aralıklı yağış etkili olacak

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, AA muhabirine, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özdemirci, bu hafta yurt genelinde aralıklı yağışlar beklendiğini ve yarın Marmara'nın güney ve doğusu, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğini bildirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Perşembe günü içinde Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yağış beklendiğini belirten Özdemirci, "Yine Doğu Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak şeklinde görülecek." dedi.

Özdemirci, aynı bölgelerde aralıklı yağışların cuma günü de devam edeceğini söyledi.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini aktaran Özdemirci, havanın cuma gününden itibaren iç kesimlerde ve özellikle kuzey bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde artış yaşanacağını ifade etti.

3 büyükşehirde hava durumu

Yarın İstanbul'da çok bulutlu havanın hakim olacağını açıklayan Özdemirci, Anadolu Yakası'nda kısa süreli yağış geçişi görüleceğini aktardı.

İzmir ve Ankara'da da yarın yağış beklendiğini ifade eden Özdemirci, perşembe ve cuma günlerinde ise üç büyük şehirde kısa süreli yağışların görülebileceğini bildirdi.

Özdemirci, yurdun büyük kesiminde etkili olacak yağışların kuvvetli olmayacağını, yalnızca perşembe günü Çanakkale ile İzmir’in kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soruşturmada 14 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Emine Erdoğan, Kuveyt'te Al Salam Sarayı Müzesi'ni ziyaret etti
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 99'u tamamlandı
İletişim Başkanı Duran'dan, "Yeşil Vatan Seferberliği" paylaşımı

Benzer haberler

Bu hafta yurtta aralıklı yağış etkili olacak

Bu hafta yurtta aralıklı yağış etkili olacak

İLBANK deprem bölgesinde 19,4 milyar lira değerinde 152 projeyi tamamladı

TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasından 15 bin 330 kişi yararlandı

Kıyı Ege ve yurdun doğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Kıyı Ege ve yurdun doğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ergene Havzası'nda çevreyi kirletenlere 106 milyon 381 bin 979 lira para cezası

Ergene Havzası'nda çevreyi kirletenlere 106 milyon 381 bin 979 lira para cezası
TOKİ'nin 22 Eylül'de başlayan yüzde 25 indirim kampanyası sona erdi

TOKİ'nin 22 Eylül'de başlayan yüzde 25 indirim kampanyası sona erdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet