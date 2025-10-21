İletişim Başkanı Duran'dan, "Yeşil Vatan Seferberliği" paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde, geleceğe nefes olacak milyonlarca fidanın toprakla buluşacağını belirtti.
Ankara
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Yeşil Vatan Seferberliği'nin başladığını, Türkiye'nin yarınlarını koruduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde, geleceğe nefes olacak milyonlarca fidan yine toprakla buluşacak. Her dikilen fidan, çocuklarımız için daha yeşil, daha yaşanabilir bir Türkiye'nin teminatı olacak. Bizler de 'http://gelecegenefes.gov.tr' adresinden fidan sahipleniyor, bu anlamlı seferberliğe destek veriyoruz. Biliyoruz ki Yeşil Vatanımızı korumak doğaya vefadır, yarınlarımıza hayat taşımaktır, insanlığa nefes olmaktır."
