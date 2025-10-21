Dolar
41.97
Euro
48.78
Altın
4,133.53
ETH/USDT
3,920.00
BTC/USDT
110,009.00
BIST 100
10,484.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan, "Yeşil Vatan Seferberliği" paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde, geleceğe nefes olacak milyonlarca fidanın toprakla buluşacağını belirtti.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
İletişim Başkanı Duran'dan, "Yeşil Vatan Seferberliği" paylaşımı

Ankara

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Yeşil Vatan Seferberliği'nin başladığını, Türkiye'nin yarınlarını koruduğunu belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde, geleceğe nefes olacak milyonlarca fidan yine toprakla buluşacak. Her dikilen fidan, çocuklarımız için daha yeşil, daha yaşanabilir bir Türkiye'nin teminatı olacak. Bizler de 'http://gelecegenefes.gov.tr' adresinden fidan sahipleniyor, bu anlamlı seferberliğe destek veriyoruz. Biliyoruz ki Yeşil Vatanımızı korumak doğaya vefadır, yarınlarımıza hayat taşımaktır, insanlığa nefes olmaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soruşturmada 14 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Emine Erdoğan, Kuveyt'te Al Salam Sarayı Müzesi'ni ziyaret etti
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 99'u tamamlandı
İletişim Başkanı Duran'dan, "Yeşil Vatan Seferberliği" paylaşımı

Benzer haberler

İletişim Başkanı Duran'dan, "Yeşil Vatan Seferberliği" paylaşımı

İletişim Başkanı Duran'dan, "Yeşil Vatan Seferberliği" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil Vatan Seferberliği başlatıyoruz

Bakan Yumaklı: Yeşil vatan seferberliği kapsamında 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz

İletişim Başkanı Duran: Nadir toprak elementlerinden enerji üretimine kadar her alanda hedefimiz nettir

İletişim Başkanı Duran: Nadir toprak elementlerinden enerji üretimine kadar her alanda hedefimiz nettir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet