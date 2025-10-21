Dolar
41.97
Euro
48.83
Altın
4,265.82
ETH/USDT
3,874.80
BTC/USDT
107,736.00
BIST 100
10,435.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Bakan Yumaklı: Yeşil vatan seferberliği kapsamında 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Milli Ağaçlandırma Günü Kampanyasına" ilişkin basın toplantısında, "Yeşil vatan seferberliği kapsamında ülke sathında 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Hülya Ömür Uylaş  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
Bakan Yumaklı: Yeşil vatan seferberliği kapsamında 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz

Ankara

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, X’te @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır
Küçükçekmece'de 2 metrobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil Vatan Seferberliği başlatıyoruz
Bakan Yumaklı: Yeşil vatan seferberliği kapsamında 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı ifadeye çağrıldı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil Vatan Seferberliği başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil Vatan Seferberliği başlatıyoruz

Bakan Yumaklı: Yeşil vatan seferberliği kapsamında 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz

Zirai dondan etkilenen üreticilere 13,2 milyar lira destek ödemesi yapılmaya başlandı

Bakan Yumaklı: Türkiye, teknoloji destekli ormancılıkla örnek gösterilen vizyon ülkesi konumuna yükseldi

Bakan Yumaklı: Türkiye, teknoloji destekli ormancılıkla örnek gösterilen vizyon ülkesi konumuna yükseldi
Nitrat kirliliğine karşı su kalitesi 4 bin 869 izleme istasyonunda takip ediliyor

Nitrat kirliliğine karşı su kalitesi 4 bin 869 izleme istasyonunda takip ediliyor
Bakan Yumaklı: Sıfır atık vizyonunu tarım, orman, su ve gıda politikalarımızın da merkezine yerleştirdik

Bakan Yumaklı: Sıfır atık vizyonunu tarım, orman, su ve gıda politikalarımızın da merkezine yerleştirdik
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet