Bakan Yumaklı: Yeşil vatan seferberliği kapsamında 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Milli Ağaçlandırma Günü Kampanyasına" ilişkin basın toplantısında, "Yeşil vatan seferberliği kapsamında ülke sathında 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz." dedi.
Ankara
