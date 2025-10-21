Dolar
Gündem

Ardahan'da tepeler beyaza büründü

Ardahan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü.

Günay Nuh  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
Ardahan'da tepeler beyaza büründü Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Kentte aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı.

Kar, başta Ardahan ile Çıldır ilçesi arasındaki 3 bin 197 rakımlı Kısır Dağı olmak üzere çevresindeki tepeleri beyaza bürüdü.

