Ardahan'da tepeler beyaza büründü
Ardahan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü.
Ardahan
Kentte aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı.
Kar, başta Ardahan ile Çıldır ilçesi arasındaki 3 bin 197 rakımlı Kısır Dağı olmak üzere çevresindeki tepeleri beyaza bürüdü.
