Dolar
41.97
Euro
48.83
Altın
4,264.10
ETH/USDT
3,874.80
BTC/USDT
107,736.00
BIST 100
10,432.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil Vatan Seferberliği başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Yeşil Vatan Seferberliği başlatıldığını bildirdi.

Koray Taşdemir  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil Vatan Seferberliği başlatıyoruz

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne yaklaşırken bir Yeşil Vatan Seferberliği başlatıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı gelecegenefes.gov.tr adresinden fidan sahiplenmeye ve 11 Kasım'da ülkemizin dört bir yanındaki fidan dikim noktalarında buluşmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Son 23 yılda 7,5 milyardan fazla fidan ve tohumu toprakla buluşturduklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ancak bu başarıyı daha da ileri taşımak istiyoruz. 11 Kasım'ın bir ağaçlandırma seferberliğine dönüşmesi hem orman yangınlarının açtığı yaraların sarılması hem de çocuklarımıza bırakacağımız zümrüt yeşili bir miras için önemli bir fırsattır. Fidan sahiplenerek 11 Kasım'da toprakla buluşturacak kıymetli vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır
Küçükçekmece'de 2 metrobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil Vatan Seferberliği başlatıyoruz
Bakan Yumaklı: Yeşil vatan seferberliği kapsamında 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı ifadeye çağrıldı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil Vatan Seferberliği başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil Vatan Seferberliği başlatıyoruz

Bakan Yumaklı: Yeşil vatan seferberliği kapsamında 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'e gitti

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet