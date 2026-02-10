Dolar
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti.

Mümin Altaş  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

