Cumhurbaşkanı Erdoğan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
