Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşasındaki liderliği için tebrik etti
Neçirvan Barzani, 6 Şubat depreminin yıldönümünde yayımladığı mesajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve hükümeti, etkilenen bölgelerin yeniden inşasına yönelik liderlikleri ve özverileri için tebrik etiğini belirtti.
Ankara
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Barzani, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenenler ve mağdurlarla dayanışma içinde olduğunu kaydetti.
IKBY Başkanı mesajında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetini, etkilenen bölgelerin yeniden inşasına yönelik liderlikleri ve özverileri için tebrik ediyorum.” ifadelerine yer verdi.
“Türkiye'de yaşanan yıkıcı depremin üçüncü yıldönümünde, mağdurlarla ve bu trajik felaketten etkilenen herkesle dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz.” diyen Barzani, mesajını şöyle sürdürü:
“Bu vesileyle, tarihi bağlarımızı güçlendirme ve halklarımız için daha parlak bir gelecek inşa etmek üzere birlikte çalışma taahhüdümüzü bir kez daha teyit etmek istiyorum.”Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.