AK Parti'li gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 72'nci yaş gününü kutladı.
Ankara
AK Parti'li gençler, Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki iftarın ardından İstanbul'a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürpriz yaptı.
Hep birlikte "İlle de sen" şarkısını söyleyen gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracını çiçeklerle süsledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililerle bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.