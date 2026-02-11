Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutlarının ödeme planını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde inşa edilen afet konutlarına vatandaşların zorlanmadan, çok uygun şartlarla, faizsiz, sabit fiyatlarla kavuşacağını belirtti.

Fatma Sevinç Çetin  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutlarının ödeme planını açıkladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından inşa edilen afet konutlarının ödeme planını açıkladı.

Depremden etkilenen 11 ildeki vatandaşların evlerine zorlanmadan, çok uygun şartlarla, faizsiz, sabit fiyatlarla kavuşacağını aktaran Erdoğan, "455 bin konutun altyapı dahil fiyatlarının yüzde 65'ini devletimiz ödüyor. Teslim aldıktan iki yıl sonra ödeme başlayacak, 18 yıl aynı fiyatla ödeyecek." ifadelerini kullandı.

3 artı 1 konutlar için ayda 8 bin 750 lira taksit ödeneceğini, bu fiyatın 18 yıl boyunca sabit ve faizsiz olacağını anlatan Erdoğan, "Peşin ödemek isteyen olursa Meclis'te düzenleme yapacağız. 484 bin liradan, neredeyse dörtte biri fiyatına vatandaşlarımız evleri alabilecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, köy evlerinde ise maliyetten yüzde 50 indirim yapacaklarını, ödemenin 18 yıl, 8 bin 100 lira taksitle olacağını ve isteyenin 448 bin liradan konutunu peşin alabileceğini söyledi.

Ödeme takvimi anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından da konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, tüm afet konutlarının ödeme takvimi anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak.

Konutlar, faizsiz, 18 yıl taksit imkanı ile sunulacak. Bu kapsamda, 3+1 olarak tasarlanan bir afet konutunun taksitli satış fiyatı 1 milyon 890 bin lira olacak, aylık sabit taksit tutarı ise 8 bin 750 lira olarak uygulanacak.

Peşin ödemelerde yüzde 74 indirim uygulanacak

Konutların peşin ödemelerinde yüzde 74 indirim uygulanacak. Peşin ödemelerde, bir afet konutunun satış tutarı 484 bin liraya denk gelecek. Ayrıca, ödemede evin satış fiyatının 4'te biri tutarına denk gelen indirim kolaylığı sağlanacak.

Konutların peşin ödemlerinde devlet bankalarından kredi imkanı sunulacak. Satın alırken kredi kullanmak isteyen depremzede vatandaşlar, kamu bankalarından kredi kullanabilecek.

Köy evlerinin de ödeme takvimi, anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak. Bu kapsamda, faizsiz, 2 yıl ödemesiz ve 18 yıl taksit imkanı sunulacak.

Bir köy evinin taksitli satış fiyatı 1 milyon 750 bin lira olacak, aylık sabit taksit tutarı ise 8 bin 100 lira olarak uygulanacak.

Köy evlerinde de peşin ödemeyi tercih eden hak sahiplerine yüzde 74 indirim kolaylığı sağlanacak. Buna göre, bir köy evinin peşin satış tutarı 448 bin lira olacak.

Peşin ödeme için kredi kullanmak isteyen vatandaşlara kamu bankaları aracılığıyla finansman imkanı da sunulacak.

"Afet konutlarında ödemeler 2 yıl sonra başlayacak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da ödeme planına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Asrın felaketinden etkilenen illerimizde afet konutlarında ödemeler 2 yıl sonra başlayacak. Faizsiz, 18 yıl boyunca sabit fiyatla olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, paylaşımında, ödeme planının yer aldığı infografiğe de yer verdi.

