Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile telefonda görüştü.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş ile telefonda görüştü

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güneş ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, toplantı devam ederken yaptığı telefon görüşmesinde, şunları kaydetti:

"Çarşamba günü 100 bayanla grup toplantımıza geliyorsun. Bembeyaz geliyorsun, sen zaten beyazsın. Ama sen şimdi inkılabi bir dönüş yaptın. Baksana ne diyor? 'Şu sivil anayasayı getirin de bizi kurtarın bu işlerden' diyor. Kızım darbe anayasasından kurtarmak için biz elimizden geleni zaten yapıyoruz. Şu anda da çalışıyoruz. İnşallah onu da başaracağız. Ama bunu tabii Mihalgazi başarmış olacak. Beraber inşallah. Şu anda biz MYK toplantısındayız bütün arkadaşların selamları var. Hepsi duacı."

Faruk Acar da paylaşımında, "MYK toplantımızda gerçekleşen telefon görüşmesinin diğer ucunda Mihalgazi Belediye Başkanımız Zeynep Güneş var. Üslubuyla, samimiyetiyle, dik duruşuyla böyle bir liderimiz oldukça Türkiye'mizin sırtı yere gelmez." ifadelerini kullandı.

