Sındırgı'da enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Balıkesir
Depremin ardından bölgeye sevk edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, ilçede 500 personelden oluşan 250 ekiple hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.
İlçe genelindeki 23 bin binada taramalarını sürdüren ekipler, hasar tespiti yapıyor.
Ekipler, inceledikleri binaların durumunu bilgisayar üzerindeki koordinasyon noktasından işaretliyor. "Acil yıkılacak", "yıkık", "ağır hasarlı", "orta hasarlı", "az hasarlı", "hasarsız" şeklinde tespit edilen binaların verileri daha sonra ilgili kurumlarla da paylaşılıyor.
Şimdiye kadar 1195 bina, 2851 bağımsız bölümün incelendiği ilçede, 8 acil yıkılacak, 5 yıkık, 35 de ağır hasarlı bina tespit edildi.
Ayrıca ilçe merkezinde yıkılan binaların enkazının bir kısmı kaldırıldı, bir bölümünde de enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
