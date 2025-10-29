Dolar
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. -VTR-
logo
Gündem

Sındırgı'da enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Saliha Nur Köksal  | 29.10.2025 - Güncelleme : 29.10.2025
Sındırgı'da enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Mustafa Yılmaz - AA

Balıkesir

Depremin ardından bölgeye sevk edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, ilçede 500 personelden oluşan 250 ekiple hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe genelindeki 23 bin binada taramalarını sürdüren ekipler, hasar tespiti yapıyor.

Ekipler, inceledikleri binaların durumunu bilgisayar üzerindeki koordinasyon noktasından işaretliyor. "Acil yıkılacak", "yıkık", "ağır hasarlı", "orta hasarlı", "az hasarlı", "hasarsız" şeklinde tespit edilen binaların verileri daha sonra ilgili kurumlarla da paylaşılıyor.

Şimdiye kadar 1195 bina, 2851 bağımsız bölümün incelendiği ilçede, 8 acil yıkılacak, 5 yıkık, 35 de ağır hasarlı bina tespit edildi.

Ayrıca ilçe merkezinde yıkılan binaların enkazının bir kısmı kaldırıldı, bir bölümünde de enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

