Gündem

Türk Yıldızları, Kırklareli semalarında gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Kırklareli semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Özgün Tiran, Ufuk Ertop  | 29.10.2025 - Güncelleme : 29.10.2025
Türk Yıldızları, Kırklareli semalarında gösteri uçuşu yaptı Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında havalanan Türk Yıldızları, Kırklareli Barajı üzerinde uçuş yaptı.

Türk Yıldızları gösterilerine gökyüzünde dumanla ay yıldız çizerek başladı. Ekip yarım saatlik uçuş boyunca akrobatik hareketler sergiledi.

Gösteriyi takip etmek için Devlet Su İşleri Sosyal Tesisleri'ne gelenler, Türk Yıldızları'nın gökyüzündeki dansını ilgiyle izledi.

Gökyüzünü renklendiren akrobasi hareketleri sık sık alkışlanırken, vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla pilotlara sevgi gösterisinde bulundu.

Ekip gösterisini "kalp" çizerek sonlandırdı.

Etkinliğe katılanlar, cep telefonlarıyla video ve fotoğraflar çekerek bu unutulmaz anları ölümsüzleştirdi.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, yaptığı konuşmada, tarihte eşi az görülen coşku ve gururun bugün 102. yıl dönümünün kutlandığını belirtti.

Türk milletinin 102 yıl değil, 2 bin yıl önce de var olduğunu vurgulayan Bulut, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i ilan etmesiyle ebediyen Anadolu'ya Türk yurdu mührünü vurduğunu söyledi.

Daha nice 102 yılların kutlanacağına inandığını aktaran Bulut, "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimize selam olsun. Onların bu yüce mirası bu Cumhuriyet, bu devlet ilelebet yaşayacak, sizlerle yaşayacak." dedi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan ile Belediye Başkanı Derya Bulut, gösteri ekibinde yer alan subaylara hediyeler verdi.



