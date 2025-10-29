Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği düzenlendi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yere bağlı sıcak hava balonu etkinliği gerçekleştirildi.

Zafer Fatih Beyaz  | 29.10.2025 - Güncelleme : 29.10.2025
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği düzenlendi Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türk Hava Kurumu ve yurt içinde faaliyet gösteren sıcak hava balonu şirketlerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Millet Ormanı'nda sıcak hava balonu etkinliği yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü koordinesindeki etkinlikte, özel tasarlanan Türk bayrağı, roket ve kalp şeklinde, üzerinde "Türkiye", "Kültür ve Turizm Bakanlığı", "Türk Hava Kurumu", "Türkiye Kültür Yolu Festivali" yazılı sıcak hava balonları yer aldı.

Kapadokya bölgesinden getirilen 16 balondan 8'i Cumhurbaşkanlığı Bulvarı'na, 8'i Millet Ormanı'na yerleştirildi.

Vatandaşların da izlediği etkinlikte Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konser verdi.

Ressamlar, sıcak hava balonu etkinliğini tuvallere taşıdı

Ressamlar, etkinlik kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı'na kurulan masalarda Türk bayrağı, roket ve kalp şeklinde, üzerinde "Türkiye", "Türkiye Kültür Yolu Festivali" yazılı sıcak hava balonlarını yağlı boya tekniğiyle resmetti.

Etkinliğe katılan ressam ve resim öğretmeni Mehmet Babat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Cumhuriyet'in 102. yılı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde açık havada sanat eserleri ürettiklerini anlatarak, "Bugüne özel yapılan balon uçuşlarını resmettik, sanatçı arkadaşlarımızla birlikte. Çok güzel açık havada, keyifli sahneler yaşandı. Emeği geçen herkese çok teşekkürler." ifadesini kullandı.

Sanat eğitimcisi ve ressam Muharrem Aygün de "Bu imkanı sağladıkları için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah sanat dolu bir yıl olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Ressam, sanatçı Ersan Çetin ise gün boyu bu çalışmayı yürüttüklerini ve ortaya güzel eserlerin çıktığına inandığını dile getirdi.

