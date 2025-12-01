Dolar
42.45
Euro
49.47
Altın
4,261.21
ETH/USDT
2,811.70
BTC/USDT
85,777.00
BIST 100
11,069.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaraylı taraftarlar, Chobani Stadı'na giriş yapıyor
logo
Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Mümin Altaş  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

01.12.2025

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte 2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi gözaltına alındı
İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı
DMM, savaş nedeniyle Türkiye'ye tahliye edilen Ukraynalı çocuklara ilişkin iddiaları yalanladı
Kırmızı ışıkta öğretmenin aracına çarpıp ölümüne neden olan sürücüye 25 yıla kadar hapis istemi
Bakan Yerlikaya: Terörsüz Türkiye hedefiyle terörün gölgesinin düştüğü değil, büyük ve güçlü Türkiye'yi konuşacağız

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

KADEM'den "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyası

Bakan Uraloğlu: Panama ile aramızda yapılması öngörülen denizcilik anlaşması bizim önümüzü açacaktır

Türkiye ile Güney Kore arasında 3 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Güney Kore arasında 3 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet