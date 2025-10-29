Dolar
Gündem
Gündem

Ümraniye'de istinat duvarının yıkılması sonucu yol çöktü

Ümraniye'de bir inşaatın istinat duvarının yıkılması sonucu yolda çökme meydana geldi.

Mücahit Türetken, Cüneyt Sevindik  | 29.10.2025 - Güncelleme : 29.10.2025
Ümraniye'de istinat duvarının yıkılması sonucu yol çöktü Fotoğraf: Ali Ebubekir Tokcan/AA

İstanbul

İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi'ndeki bir inşattın istinat duvarı yıkıldı. Duvarın bitişiğindeki caddenin bir kısmında çökme oluşurken, itfaiye, polis, zabıta, İGDAŞ ve İSKİ ekiplerine haber verildi.

Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak caddeyi çift yönlü trafiğe kapattı.

Ekiplerin, olay yerindeki çalışması sürüyor.

İnşaatın yol tarafındaki duvarının çöktüğü anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


