AA foto muhabiri Jadallah, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü
Gazze'de görev yapan Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Jadallah, fotoğraf alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne değer görüldü.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bilim kültür, resim, müzik, Anadolu arkeolojisi ve fotoğraf dallarında verilen 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazanan isimleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende açıkladı.
AA'nın Gazze'deki foto muhabirlerinden Jadallah, fotoğraf alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.
İsrail'in savaş suçlarını fotoğraflarıyla belgeledi
2015'ten bu yana AA'da foto muhabiri olarak görev yapan Jadallah, 15 yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'ndeki yaşamı belgeleyerek, İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarının insani etkilerini ve gerçekliğini dünya kamuoyuna aktarıyor.
Jadallah'ın ailesine ait ev, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların ilk günlerinde hedef alındı ve saldırıda babası, iki kardeşi ve üç kuzenini kaybetti, diyaliz hastası annesi ise ağır yaralı olarak enkaz altında kurtarıldı.
📸 AA Fotomuhabiri Ali Jadallah, fotoğraf alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 29, 2025
📌 Gazze’nin tanığı
2015’ten bu yana AA’da görev yapan Ali Jadallah, Gazze’de yaşanan insanlık dramını 15 yılı aşkın süredir fotoğraflarıyla dünyaya aktarıyor.
📌… pic.twitter.com/mnDD2mA5nv
Jadallah, üç gün boyunca ailesinin cansız bedenlerini enkaz altından kendi elleriyle çıkardı.
Eşi, çocukları ve annesi Gazze'den tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen Jadallah, Gazze'yi terk etmeyerek şehrin yıkımını AA aracılığıyla belgelemeyi sürdürüyor.
Jadallah, çatışma ve soykırımın ötesinde, Gazze halkının gücünü, onurlu direnişini, azmini ve umudunu sanatsal bir bakışla yansıtırken, gelişen olayları hızlı ve doğru şekilde belgeleyebilme yeteneği sayesinde bölgenin önde gelen ve fark yaratan foto muhabirlerinden biri oldu.
AA tarafından yayımlanan ve İsrail'in savaş suçlarını belgeleyen Kanıt (The Evidence) ve Tanık (The Witness) kitaplarının temelini de Jadallah'ın fotoğrafları oluşturdu.
Kanıt niteliğindeki bu karelere, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine istediği ek tedbir taleplerinin görüşüldüğü Uluslararası Adalet Divanı'ndaki (UAD) duruşmada de yer verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jadallah'ın Gazze'de çektiği fotoğrafı BM Genel Kurulu'nda göstermişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylül ayında ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'ndaki hitabında Ali Jadallah tarafından 22 Temmuz 2025'te çekilen, "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafı göstermişti.
Önce evini sonra ailesini kaybetti
Ali Jadallah, AA'nın Tanık Kitabı'nda yer alan röportajda 7 Ekim'den üç gün sonra evini kaybettiğini, saldırılar başladıktan sonra ise 11 Ekim’de Şifa Hastanesi’nde çekim yapmakla meşgul olduğu sırada telefonda ailesinin hedef alındığını belirtti.
Vakit kaybetmeden ailesinin bulunduğu eve gittiğini ve asıl şoku orada yaşadığını ifade eden Jadallah, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Bu bir şoktu, tam anlamıyla bir şoktu. Bu savaşın başlangıcıydı. Tüm aile bireylerimi kaybettim. Sadece annem enkazın altından kurtulabildi. Allah’a hamdolsun. İnsanların durumunu tarif etmek çok çok zor. Bu duyguyu tarif edecek bir kelime sözlüklerde yok. Yani aileni kaybediyorsun, güveni kaybediyorsun, yakınlarını kaybediyorsun, sevdiklerini kaybediyorsun, dünyada ihtiyaç duyduğun her şeyi kaybediyorsun. Yani her şeyini kaybetmişsin."
Fotoğraflarıyla çok sayıda ödül kazandı
Gazze'deki çalışmalarıyla dünya çapında basın fotoğrafçılığında prestijli birçok ödülün sahibi olan Jadallah, basın fotoğrafçılığının en önemli yarışmalarından biri olan World Press Photo'da 2025 yılı "Hikaye" kategorisinde ödüle layık görüldü.
Siena International Photo Awards'da ise 2024 ve 2025 yıllarında "Yılın Fotoğrafı" ödülünü üst üste kazanan Jadallah, "Hikaye Anlatımı", "Belgesel ve Foto Muhabirliği" kategorilerinde de birincilik ödülünü aldı.
Fotoğraf: Ali Jadallah, 'Irreplaceable'
International Photography Awards (IPA) yarışmasında da dereceye giren Jadallah, bu süreçte Picture of the Year (POY) yarışmasında "Genel Haber" kategorisinde birincilik ödülü aldı, "Spot Haber" kategorisinde ise finalist olarak seçildi.
Jadallah, Fransa'da düzenlenen The Bayeux Calvados-Normandy Award'da hem "Haber Dalı" kategorisinde birincilik aldı hem de "Yılın Fotoğrafçısı" ödülünü kazandı.
Ali Jadallah'ın kareleri Time, US News, The Atlantic, CNN gibi medya kuruluşları tarafından yılın seçkilerinde en iyi 10 ve en iyi 100 fotoğraf arasında gösterildi, Time Magazine, The Times, The Guardian, New Internationalist ve El-Pais gibi basılı yayınlarda kapak fotoğrafı olarak kullanıldı.
Ayrıca, dünya savaş fotoğrafçılığı tarihinin en önemli kuruluşu kabul edilen ve Robert Capa ve Henri Cartier-Bresson gibi isimler tarafından kurulan ABD merkezli Magnum Photos tarafından "Voices From Gaza: Ali Jadallah" başlığıyla Jadallah'a özel bir bölüm ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Özel Programı'nda, 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimleri açıkladı.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen programda, "Bilim ve Kültür" dalında akademisyen Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün'ün, "Resim" dalında Yalçın Gökçebağ'ın, "Müzik" dalında besteci Yalçın Tura'nın, "Anadolu Arkeolojisi" dalında arkeolog ve akademisyen Prof. Dr. Fahri Işık'ın, "Fotoğraf" dalında ise Gazze'de görev yapan AA foto muhabiri Ali Jadallah'ın ödüle değer görüldüğünü bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün ise bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e verileceğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.