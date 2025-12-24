Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye telefonu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız görüşmede, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindekileri taşıyan uçağın düşmesi sonucu hayatlarını kaybetmelerinden duyduğu üzüntü ile taziye dileklerini ifade etti." açıklamasında bulundu.
- Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad'ın içinde bulunduğu jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor
