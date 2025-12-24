Dolar
42.85
Euro
50.69
Altın
4,486.47
ETH/USDT
2,931.90
BTC/USDT
87,142.00
BIST 100
11,352.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara'da Libya askeri heyetini taşıyan jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Mümin Altaş  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye telefonu

Ankara

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız görüşmede, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindekileri taşıyan uçağın düşmesi sonucu hayatlarını kaybetmelerinden duyduğu üzüntü ile taziye dileklerini ifade etti." açıklamasında bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Asrın inşa seferberliğinde sona geliniyor
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Bakü'de "Din Adamları 2. Forumu"nda konuştu
Samsun'da yağışın ardından denizin rengi kahverengiye döndü
Balıkesir Sındırgı'da ağır hasarlı 814 bina yıkıldı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile telefonda görüştü

AK Parti, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü" mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü" mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hanuka Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hanuka Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yıllık iktidarlarımız boyunca hep gençlerle omuz omuza yürüdük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yıllık iktidarlarımız boyunca hep gençlerle omuz omuza yürüdük
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet