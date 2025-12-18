Dolar
42.73
Euro
50.30
Altın
4,368.20
ETH/USDT
2,932.30
BTC/USDT
87,932.00
BIST 100
11,335.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da "15. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni”nde konuşuyor.
logo
Politika

AK Parti, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu

AK Parti'nin, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları kapsamında hazırladığı rapor Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Kemal Karadağ  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
AK Parti, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu

TBMM

AA muhabirinin parti kaynaklarından aldığı bilgiye göre, AK Parti, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Komisyon çalışmaları kapsamında hazırladığı raporu tamamladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yaklaşık 15 bölüm ve 50-55 sayfadan oluşan rapor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan'ın görüşlerini alan parti yetkilileri, yarın raporu TBMM Başkanlığına iletecek.

Böylece komisyonda üyesi bulunan siyasi parti gruplarının tamamının komisyona raporları sunulmuş olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayseri'deki Çocuk Cezaevi'nde Yeşilay ERVA Spor Okulu açıldı
Bakan Fidan, BM Kıbrıs Temsilcisi Cuellar ile bir araya geldi
Siber Güvenlik Başkanlığından e-Devlet Kapısı'nın 17. kuruluş yılına ilişkin açıklama
RTÜK'ten iki dijital platform ve üç radyoya idari para cezası
İletişim Başkanlığınca, Türk dünyasını hedef alan dezenformasyona ilişkin panel düzenlendi

Benzer haberler

AK Parti, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu

AK Parti, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü" mesajı

Devlet 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi alacağından vazgeçecek

Türkiye’nin çoklu güvenlik tehditleri ve Terörsüz Türkiye hedefi

Türkiye’nin çoklu güvenlik tehditleri ve Terörsüz Türkiye hedefi
"Bahis" reklamları yasaklanacak

"Bahis" reklamları yasaklanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hanuka Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hanuka Bayramı'nı kutladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet