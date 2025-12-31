Dolar
42.97
Euro
50.47
Altın
4,332.73
ETH/USDT
2,981.10
BTC/USDT
88,246.00
BIST 100
11,256.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul, Taksim'de kurulan Mobil Komuta Merkezi'nden anlık izleniyor

Yılbaşı tedbirleri kapsamında Taksim'de kurulan Mobil Komuta Merkezi aracılığıyla İstanbul, kent genelindeki 10 bini aşkın kameradan anlık takip ediliyor.

Şükrü Gündüz, Veysel Ensar Gökcegözog  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
İstanbul, Taksim'de kurulan Mobil Komuta Merkezi'nden anlık izleniyor Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, yılbaşında kentteki güvenliği sağlamak amacıyla Gezi Parkı'na Mobil Komuta Merkezi kuruldu.

Merkezde, güvenlik kameralarından gelen görüntüler eş zamanlı olarak izlenirken, olası asayiş olaylarına hızlı müdahale edilmesi amaçlanıyor.

Yılbaşı gecesi boyunca görevli ekipler, Mobil Komuta Merkezi üzerinden İstanbul'un tüm ilçelerindeki kritik noktaları takip ederek güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Tedbirler kapsamında Taksim İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklar polis ekipleri tarafından kapatıldı. Caddeye giren kişilere üst araması yapılırken, yaya olarak yapılan denetimlere atlı polisler de eşlik ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız, yılbaşı için alınan önlemleri yerinde denetledi

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yılbaşı için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde alınan güvenlik önlemlerini yerinde inceledi.

Yıldız, Taksim'deki tedbirler hakkında bilgi alarak, kameralarla meydanın izlendiği Mobil Komuta Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Yıldız, İstanbul genelinde suç ve suçlularla mücadelenin 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü belirtti.

Tüm birimlerle vatandaşların can ve mal emniyeti, huzur ve güvenliği için sahada olduklarını vurgulayan Yıldız, "Yıl boyunca suç ve suçlarla kararlı bir şekilde mücadele ettik. Terörle kesintisiz olarak mücadelemizi sürdürdük. Hiçbir terör örgütüne müsaade etmedik. Organize suç örgütleriyle, şehir eşkıyalarıyla, motosikletli suç çeteleriyle etkin bir şekilde mücadele ettik. Önemli sonuçlar aldık." dedi.

Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 2025 yılında çok önemli operasyonlar yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Uyuşturucu, öncelikli alanlarımızdan bir tanesi. 2025 yılı içerisinde ulusal ve uluslararası önemli operasyonlar yaptık. Toplumumuzu tehdit eden diğer güncel tehditlerden yasa dışı bahis ve kumarla da etkin bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Zehir tacirlerine, gençlerimizi, geleceğimizi asla çaldırmayacağımızı ifade ettik. Hiçbir suç örgütüne gençliğimizi kaptırmak istemiyoruz. Bu mücadeledeki en büyük gücümüz, İstanbul halkının bize olan desteği."

Suçla mücadelede teknolojinin bütün imkanlarını kullandıklarının altını çizen Yıldız, "39 ilçemizde dronlarımızı faaliyete geçirdik. Havadan denetliyor, karadan müdahale ediyoruz. Havada, karada, denizde, siber vatanda güvenliği en üst düzeyde tutuyoruz. Bu vesileyle İstanbul halkına, fedakar meslektaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yeni yılın hayırlı olması temennisini dile getiren Yıldız, "Bu şehir bizim şehrimiz. Biz İstanbul'un emniyetiyiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul, Taksim'de kurulan Mobil Komuta Merkezi'nden anlık izleniyor
İstanbul'da 2025'te suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarından 584 şüpheli tutuklandı
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Hakkari'de yapılacak 1557 konutun hak sahibi kurayla belirlendi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: İstihdamımız yaklaşık 33 milyon kişiyle tarihi zirveye çıkarıldı
RTÜK Başkanı Daniş: 34 farklı medya hizmet sağlayıcıya toplam 90 idari para cezası uygulanmıştır

Benzer haberler

İstanbul, Taksim'de kurulan Mobil Komuta Merkezi'nden anlık izleniyor

İstanbul, Taksim'de kurulan Mobil Komuta Merkezi'nden anlık izleniyor

İstanbul'da yılbaşı için karla karışık yağmur ve don uyarısı

İstanbul polisi yeni yılın huzurlu ve güvenli geçmesi için görev başında

İstanbul'un bazı bölgelerinde kar etkili oluyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde kar etkili oluyor
İstanbul Küçükçekmece açıklarında birbirine temas eden iki tankerden biri kurtarıldı

İstanbul Küçükçekmece açıklarında birbirine temas eden iki tankerden biri kurtarıldı
İstanbul'da yılbaşında 10 bin 552 sağlık personeli görev alacak

İstanbul'da yılbaşında 10 bin 552 sağlık personeli görev alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet