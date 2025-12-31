Dolar
42.95
Euro
50.51
Altın
4,325.32
ETH/USDT
2,975.30
BTC/USDT
87,606.00
BIST 100
11,261.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Uygulama Noktası’nda yılbaşı dolayısıyla kent genelinde alınacak tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

İstanbul'da yılın son mesai gününde trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı

İstanbul'da yılın son mesai günü bitiminde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı.

Ferhat Yasak, Ali Cevahir Aktürk, Mehmet Ali Derdiyok  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
İstanbul'da yılın son mesai gününde trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı Fotoğraf: İlyas Kaçar/AA

İstanbul

Kentte mesai bitimiyle birlikte etkili olan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa Yakası'nda zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağ'da her iki istikamette de araçlar ağır seyrederken, Edirnekapı'daki trafik yoğunluğu Beylikdüzü'ne kadar devam ediyor.

Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik yoğunluğu gözleniyor.

D-100 kara yolu ile TEM bağlantı yollarında da araçlar ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Esenler'den Mahmutbey Gişeleri'ne kadar sürücüler güçlükle ilerliyor. Seyrantepe'de yoğunlaşan trafik de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar sürüyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kadıköy ile Tuzla arasında iki yönlü yoğunluk yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametindeki trafik yoğunluğu Altunizade'den başlıyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Uzunçayır'dan Sancaktepe'ye kadar yoğunluk görülüyor.

Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Altunizade başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullananlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 74'e kadar çıktı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 76'ya, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 71'e kadar ulaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, 2025'te 89 ülkenin dışişleri bakanıyla 241 görüşme yaptı
Sahil Güvenlik yılbaşında da görev başında
İstanbul'un işlek cadde ve meydanlarında yılbaşı hareketliliği
EGM, yılbaşı tedbirleri kapsamında 163 bin 453 asayiş personeliyle sahada olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde ve ötesinde istikrarın hakim olması için yoğun bir mücadele halindeyiz

Benzer haberler

İstanbul'da yılın son mesai gününde trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı

İstanbul'da yılın son mesai gününde trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı

İstanbul, Taksim'de kurulan Mobil Komuta Merkezi'nden anlık izleniyor

İstanbul'da yılbaşı için karla karışık yağmur ve don uyarısı

İstanbul polisi yeni yılın huzurlu ve güvenli geçmesi için görev başında

İstanbul polisi yeni yılın huzurlu ve güvenli geçmesi için görev başında

İstanbul'un bazı bölgelerinde kar etkili oluyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde kar etkili oluyor
İstanbul Küçükçekmece açıklarında birbirine temas eden iki tankerden biri kurtarıldı

İstanbul Küçükçekmece açıklarında birbirine temas eden iki tankerden biri kurtarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet