Dolar
41.92
Euro
48.87
Altın
3,993.26
ETH/USDT
4,000.30
BTC/USDT
111,799.00
BIST 100
10,871.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Özel Programı'na katılıyor. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarını döşemeye devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece ülkemizin değil, medeniyet coğrafyamızın tamamına huzur ve istikrar getirecek Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarını döşemeye devam ediyoruz." dedi.

29.10.2025 - Güncelleme : 29.10.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarını döşemeye devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Özel Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan 102 sene evvel ilan edilen Cumhuriyetimiz, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle milli iradenin şahlanışıdır." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet, binlerce yıldır olduğu gibi, muhabbetle kucaklaştığı müddetçe Türkiye'nin kutlu yolculuğunun önünü kesebilecek hiçbir dahili, harici odak yoktur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Sadece ülkemizin değil, medeniyet coğrafyamızın tamamına huzur ve istikrar getirecek Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarını döşemeye devam ediyoruz"

"20 yıl öncesine kadar savunma sanayisi yüzde 80 dışa bağımlı bir ülke, gayretlerimiz neticesinde bugün dünyayla rekabet edebilir konuma yükselmiştir"

"Terör tehdidinin tamamen sıfırlandığı, her metrekaresinde huzurun en üst seviyede egemen olduğu Türkiye'yi sabırla, azimle, sağduyuyla inşa etmekte kararlıyız"

"(Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü) Atatürk Uluslararası Barış Ödülümüzü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e takdim edeceğiz"

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, X’te @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AA foto muhabiri Jadallah, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü
Ümraniye'de istinat duvarının yıkılması sonucu yol çöktü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarını döşemeye devam ediyoruz
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği düzenlendi
Türk Yıldızları, Kırklareli semalarında gösteri uçuşu yaptı

Benzer haberler

AA foto muhabiri Jadallah, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü

AA foto muhabiri Jadallah, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarını döşemeye devam ediyoruz

Türkiye ile İngiltere arasındaki Eurofighter Typhoon anlaşması Avrupa ve Orta Doğu basınında geniş yer buldu

Türkiye ile Umman arasında anlaşmalar imzalandı

Türkiye ile Umman arasında anlaşmalar imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman'da
Türkiye’nin Kuveyt Büyükelçisi Sönmez: Ankara ve Kuveyt stratejik ortaklığı her alanda genişletiyor

Türkiye’nin Kuveyt Büyükelçisi Sönmez: Ankara ve Kuveyt stratejik ortaklığı her alanda genişletiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet