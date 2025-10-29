Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarını döşemeye devam ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece ülkemizin değil, medeniyet coğrafyamızın tamamına huzur ve istikrar getirecek Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarını döşemeye devam ediyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Özel Programı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan 102 sene evvel ilan edilen Cumhuriyetimiz, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle milli iradenin şahlanışıdır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet, binlerce yıldır olduğu gibi, muhabbetle kucaklaştığı müddetçe Türkiye'nin kutlu yolculuğunun önünü kesebilecek hiçbir dahili, harici odak yoktur." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
"Sadece ülkemizin değil, medeniyet coğrafyamızın tamamına huzur ve istikrar getirecek Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarını döşemeye devam ediyoruz"
"20 yıl öncesine kadar savunma sanayisi yüzde 80 dışa bağımlı bir ülke, gayretlerimiz neticesinde bugün dünyayla rekabet edebilir konuma yükselmiştir"
"Terör tehdidinin tamamen sıfırlandığı, her metrekaresinde huzurun en üst seviyede egemen olduğu Türkiye'yi sabırla, azimle, sağduyuyla inşa etmekte kararlıyız"
"(Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü) Atatürk Uluslararası Barış Ödülümüzü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e takdim edeceğiz"
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir.
