Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'u kabul etti.

Özcan Yıldırım  | 23.11.2025 - Güncelleme : 23.11.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'u kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temasları kapsamında zirvenin yapıldığı Johannesburg Expo Center'da, Ghebreyesus ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'u kabul etti

