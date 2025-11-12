TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Haydarov'u kabul etti
TBMM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlham Haydarov'u kabul etti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre kabul, basına kapalı gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.