Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Haydarov'u kabul etti

Oğuzhan Sarı  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Haydarov'u kabul etti

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlham Haydarov'u kabul etti.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre kabul, basına kapalı gerçekleşti.

