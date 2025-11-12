Dolar
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Al-Adwani'yi kabul etti

Ahmet Buğra Olaç  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Al-Adwani'yi kabul etti Fotoğraf: TBMM

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Abdülaziz Ahmed Al-Adwani'yi makamında kabul etti.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş ile Al-Adwani'nin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
