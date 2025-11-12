TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Al-Adwani'yi kabul etti
TBMM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Abdülaziz Ahmed Al-Adwani'yi makamında kabul etti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş ile Al-Adwani'nin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.