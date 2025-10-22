Bakan Uraloğlu: 2025 Ekim ayı itibarıyla 74 bin 594 zararlı bağlantıyı altyapı seviyesinde erişime engelledik
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin (USOM) ekim ayı itibarıyla 74 bin 594 zararlı bağlantıyı altyapı seviyesinde erişime engellediğini bildirdi.
Ankara
Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen "18. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı"na katıldı.
Buradaki konuşmasında bilginin çağın en değerli hazinesi, siber güvenliğin ise bu hazineyi koruyan en kritik kale olduğunu belirten Uraloğlu, dijital dönüşümün hayatın her alanını yeniden şekillendirdiğini ve siber güvenliğin bireylerden kurumlara, devletlerden uluslararası organizasyonlara kadar herkes için vazgeçilmez bir öncelik haline geldiğini söyledi.
Uraloğlu, geçen hafta yapılan 5G yetkilendirme ihalesinin Türkiye'nin dijital geleceğinde tarihi bir gelişme olduğuna işaret ederek, ihalenin işletmecilerin rekabetçi teklifleriyle KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolara ulaşarak büyük bir başarıyla tamamlandığını dile getirdi. Bunun, iletişim altyapı yatırımlarını güçlendirecek, AR-GE çalışmalarına ivme ve ekonomiye büyük katkı sağlayacak bir gelişme olduğunu belirten Uraloğlu, 5G'nin sunduğu fırsatlar kadar siber güvenlik açısından getirdiği sorumlulukların da büyük olduğunu ifade etti.
5G ağlarının yaygınlaşmasının, nesnelerin interneti, yapay zeka ve otonom sistemler gibi teknolojilerin kullanımını artırırken siber tehditlerin çeşitliliğini ve ölçeğini de genişlettiğine dikkati çeken Uraloğlu, "5G ile birlikte başlayan yeni dönemde Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunu siber güvenlik faaliyetleri açısından da daha güçlü, daha hızlı adımlarla kat edeceğiz. Çünkü siber güvenlik yalnızca bir teknoloji meselesi değil ekonomik, sosyal ve ulusal güvenliğimizin temel taşıdır." dedi.
"USOM, ülkemizin siber olaylara müdahale kapasitesini güçlendiriyor"
Birçok alanda siber tehditlerle karşı karşıya olunduğunu dile getiren Uraloğlu, Bakanlığın, ulusal siber güvenliğin sağlanmasına ilişkin görev ve yetkileri doğrultusunda Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planlarını hayata geçirdiğini söyledi. Geçen yıl yayımladıkları Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2028) ile Türkiye'nin bu alandaki stratejik yaklaşımını somut kazanımlara dönüştürmeye devam ettiklerini belirten Uraloğlu, bu planda 6 stratejik amaç belirlediklerini ve bu amaçlar doğrultusunda 18 ulusal siber güvenlik hedefi ve 61 eylem maddesiyle, kamu, özel sektör, akademi ve vatandaşlarla işbirliği içinde çalışmalara hız kesmeden devam edildiğini söyledi.
Bakan Uraloğlu, BTK bünyesindeki USOM'un da Türkiye'nin siber sınırlarını korumada öncü rol üstlendiğini vurgulayarak şöyle devam etti:
"USOM, 14 sektörel SOME ve 2 bin 374 kurumsal SOME ile koordineli çalışarak, 8 bin 237 uzman personeliyle ülkemizin siber olaylara müdahale kapasitesini güçlendiriyor. 2025 Ekim ayı itibarıyla 74 bin 594 zararlı bağlantıyı altyapı seviyesinde erişime engelledik ve 306 güvenlik bildirimi yayımlayarak ilgili kurumlarla paylaştık. USOM'un geliştirdiği yapay zeka teknolojisiyle vatandaşlarımızı dolandırmaya yönelik, son günlerde bu biraz daha sanki artış göstermiş, oltalama amacıyla kurulan 74 bin 205 alan adını tespit ettik ve engelledik. Sadece son bir haftada 502 bin 173 zararlı internet adresine, 75,1 milyon erişim engeli uyguladık. Ayrıca, yerli ve milli yazılımlarımız AVCI, AZAD, KASIRGA, ATMACA ve KULE ile toplam 17 milyon IP adresi için düzenli taramalarla zafiyete ait riskleri proaktif şekilde tespit ediyoruz. Haftalık 109 farklı taramada 286 portu güvenlik açısından inceliyoruz. USOM sadece 7 saatte yaklaşık 242 bin 133 kritik web sitesini zafiyetlere karşı tarayabilecek kapasiteye sahip."
İşletmeciler tarafından iletilen raporlara göre 2024'te 215 binin üzerinde, 2025 yılı Ekim ayı itibarıyla ise 182 binin üzerinde siber saldırı raporlandığını ve bunların engellendiğini belirten Uraloğlu, yerli ve milli çözümleri 5G altyapısının siber güvenliğini sağlamak için daha da geliştireceklerini ifade etti. Uraloğlu, 5G ağlarında kullanılan yazılım ve donanımların güvenilirliğinin USOM'un yapay zeka destekli analiz sistemleriyle sürekli denetleneceğini ve olası tehditlerin gerçek zamanlı olarak tespit edilip önleneceğini dile getirdi.
"Sosyal medya platformlarına yönelik düzenlemeler titizlikle sürdürülüyor"
Uraloğlu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin 2024 yılı Küresel Siber Güvenlik Endeksi'ne göre Türkiye'nin 100 tam puan alarak "Seviye 1: Rol Model Ülke" kategorisinde olduğunu söyledi.
19 Mart 2025'te Siber Güvenlik Kanunu'nun yürürlüğe girdiğini anımsatan Uraloğlu, kanunun, Türkiye'nin siber uzaydaki ulusal çıkarları açısından önemini vurguladı. Bakan Uraloğlu, internetin hızla gelişen yapısı ve sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasının dijital ortamda hukuki düzenlemelerin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.
Bakanlığın, 5651 sayılı Kanun çerçevesinde sosyal medya platformlarına yönelik düzenlemeleri titizlikle sürdürdüğünü belirten Uraloğlu, günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına bazı sorumluluklar getirildiğini anımsattı. Uraloğlu, Türkiye'den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarının temsilcilerinin tam yetkili ve sorumlu olması, şeffaf raporlama, eşit ve tarafsız davranış ve kriz planı oluşturma yükümlülüklerinin düzenlemelerle hayata geçirildiğini söyledi.
"Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi üzerinde çalışıyoruz"
Bakan Uraloğlu, sosyal medyada özellikle çocukların korunmasının Bakanlığın öncelikli gündem maddelerinden olduğunu dile getirerek, yapay zeka gibi teknolojilerin hızla hayata entegre olmasının buradaki riskleri daha da artırdığını belirtti. Uraloğlu, şunları kaydetti:
"16 yaş altı çocuklar için sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. İlk aşamada 13 yaş altı için bir düzenleme düşünülmüşse de Bakanlık olarak önerimiz, uluslararası literatürle de uyumlu şekilde 16 yaş altı için kapsamlı bir düzenleme yapılması yönündedir. Belki 15 yaş olacak, bunu ilgili taraflarla konuşuyoruz. Sosyal medya sağlayıcılarına bu konuda yükümlülükler getirerek çocukların korunmasını daha etkin hale getirmeyi ve ailelerin bu sürece aktif katılımını sağlamayı hedefliyoruz. Teknik ekiplerimiz uygulanabilir bir model üzerinde yoğun şekilde çalışıyor."
BTK Başkanı Karagözoğlu: "BTK Akademi ile çok sayıda gencimize ücretsiz eğitimler sunuyoruz"
Programın açılışında konuşan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ise, siber güvenlik alanında başarılı olmak için en önemli güçlerden birinin nitelikli insan kaynağı olduğunu söyledi.
BTK Akademi bünyesindeki eğitim programlarına, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile diğer paydaşlarla gerçekleştirilen işbirlikleriyle ihtiyaç duyan herkesin ulaşabildiğini aktaran Karagözoğlu, "Bu noktada, Türkiye'nin dijital geleceğini inşa etme vizyonuyla yola çıkan ve 2,5 milyon kullanıcıyı aşmış durumdaki BTK Akademi ile çok sayıda gencimize yapay zeka, kodlama, programlama ve yazılım konularında ücretsiz eğitimler sunuyoruz." diye konuştu.
Karagözoğlu, gençleri geleceğin dijital dünyasına en iyi şekilde hazırlamak için çalışmalara devam etmeleri gerektiğini bildirerek, bu kapsamda BTK Akademi'nin tamamen ücretsiz ve sertifikalı 10 yeni eğitim programını daha sunmaya başladığını söyledi.
Bu eğitimler arasında özellikle yapay zekanın öne çıktığına işaret eden Karagözoğlu, "Eğitimlerimizde yapay zekada en güncel gelişmeleri yakından takip ediyor ve Türkiye'nin yapay zeka ekosistemine öncülük etmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.
Karagözoğlu, Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesinin, gençlerin azmi, çalışkanlığı ve vizyoner bakış açısı ile mümkün olabileceğini dile getirerek, bu hedeflere ulaşmanın yolunun, yerli ve milli üretim anlayışını benimseyip, teknolojide dışa bağımlılığı azaltmak ve katma değeri yüksek işler yapma hevesini canlı tutmak olduğunu belirtti.
Gençlerin bilgiye duyduğu merak, teknolojiyi üretme konusundaki potansiyeli ve enerjisinin, kendilerine her zaman umut verdiğini aktaran Karagözoğlu, şunları kaydetti:
"Bu potansiyelin gerçek anlamda değer üretir hale gelmesi için sürekli bir öğrenme çabası, kararlı bir gelişim arzusu ve disiplinli bir çalışma gerekiyor. Kendinizi daima geliştirin. Yeni teknolojilere açık olun, dünyayı takip edin ama aynı zamanda kendi ülkenizin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmayı ihmal etmeyin. Bizler bu anlamlı yolculuğunuzda her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Akademisyenlerimizin bilgi birikimi, sektörümüzün pratik tecrübesi ve kamu kurumlarımızın düzenleyici vizyonu ile bu konferansta çıkacak her fikrin ülkemizin dijital geleceğine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bu tür buluşmaların sadece bugün için değil, geleceğimiz için de büyük bir anlam taşıdığına inanıyorum."
"Türkiye artık yön veren bir ülke konumunda"
Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alkan da dijital ve siber saldırıların yoğun şekilde gerçekleştiği bu dönemde, siber güvenliğin ulusal güvenlik anlamına geldiğine dikkati çekerek, çalışmalarını ve faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürmeye devam ettiklerini söyledi.
Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran da konferansın sadece akademik paylaşım zemini değil, aynı zamanda dijital güvenlikte yeni paradigma değişikliklerinin tartışıldığı, geleceğin siber savunma stratejilerinin şekillendiği bir platform olacağını bildirdi.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil de artık insanların görünmez dijital ağlarla birbirine bağlı olduğunu, dijitalleşmenin de baş döndürücü bir hızla ilerlediğini belirterek, "Türkiye bugün siber güvenlikte yalnızca tehditlere yanıt veren değil, bilimle, bilinçle ve sorumlulukla bu alana yön veren bir aktör konumunda. diye konuştu.
AA'ya üstün hizmet ödülü
Konuşmaların ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından, siber güvenlik çalışmalarına destek veren kişi, kurum ve kuruluşlara üstün hizmet ödülü verildi.
Bu kapsamda Anadolu Ajansı (AA) da üstün hizmet ödülüne layık görüldü. Bakan Uraloğlu, AA adına ödülü Teknoloji Koordinatörü Emre Çebişli'ye takdim etti.
Törende, Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor bakanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Türksat, Gazi Üniversitesi, İTÜ ve Vodafone da ödül alan kurumlar arasında yer aldı.