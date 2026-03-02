Dolar
43.97
Euro
51.54
Altın
5,402.87
ETH/USDT
1,915.80
BTC/USDT
65,263.00
BIST 100
13,258.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak fırlattığı füzelerin ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde sirenler çaldı İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Hayfa'dan yayındayız
logo
Gündem

Türkiye-İran sınırındaki gümrük kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-İran sınırındaki Ağrı-Gürbulak, Van-Kapıköy ve Hakkari-Esendere gümrük kapılarında olağanüstü bir durum olmadığını, ancak günübirlik yolcu geçişlerinin karşılıklı olarak durdurulduğunu belirtti.

Serhat Tutak  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
Türkiye-İran sınırındaki gümrük kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu

Ankara

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-İran sınırında bulunan Ağrı-Gürbulak, Van-Kapıköy ve Hakkari-Esendere gümrük kapılarında herhangi bir olağanüstü durumun söz konusu olmadığını belirterek, "Her üç gümrük kapımız ile İran tarafı arasında ticari yük geçişleri, kontrollü devam etmektedir. Her üç gümrük kapısında da günübirlik yolcu geçişleri, karşılıklı durdurulmuş bulunmaktadır." açıklamasını yaptı.

Bolat, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye-İran sınırında bulunan gümrük kapılarındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Son dönemde bölgede yaşanan ve küresel ölçekte etkileri hissedilen gelişmeler çerçevesinde Türkiye'nin İran ile gümrük kapılarındaki mevcut durumun kapsamlı şekilde değerlendirildiğini kaydeden Bolat, gelişmelerin gümrük teşkilatı tarafından anlık takip edildiğini bildirdi.

Bolat, gümrük kapılarındaki son duruma ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye-İran sınırında bulunan Ağrı-Gürbulak, Van-Kapıköy ve Hakkari-Esendere gümrük kapılarında herhangi bir olağanüstü durum söz konusu değildir. Her üç gümrük kapımız ile İran tarafı arasında ticari yük geçişleri, kontrollü devam etmektedir. Her üç gümrük kapısında da günübirlik yolcu geçişleri, karşılıklı durdurulmuş bulunmaktadır. İran, kendi vatandaşlarının Türkiye üzerinden kendi ülkesine girişlerine izin vermektedir. Türkiye olarak biz de kendi vatandaşlarımızın ve 3'üncü ülke vatandaşlarının İran'dan ülkemize girişine izin vermekteyiz. Gümrük kapılarımızdaki geçişler, ilgili tüm idari makamlarımızca ve İran tarafı ile koordinasyon içinde, kontrollü ve kesintisiz şekilde devam etmektedir."

Bakanlığın ilgili gümrük birimleriyle değerlendirmeler doğrultusunda gümrük kapılarında ihtiyaç duyulması halinde alınabilecek ilave tedbirler ve eylem planlarının güncellendiğine dikkati çeken Bolat, ilgili tüm kamu kurumları arasında koordinasyonun daha da güçlendirilmesi ve sahadaki kapasitenin artırılmasına yönelik hazırlıkların da ele alındığını ifade etti.

"Tüm birimlerimiz, teyakkuz halinde görevini sürdürmektedir"

Bolat, bu doğrultuda gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını, personel takviyesinin sağlandığını ve kontrol altyapısının güçlendirildiğini vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin sınır geçiş hizmetlerinin ve ticaret akışının kesintisiz sürdürülmesi noktasında tüm birimlerimiz, teyakkuz halinde görevini sürdürmektedir. Bakanlık olarak, gümrük kapılarımızdaki işleyişi yakından izlemeye, güvenli, düzenli ve hızlı geçişlerin sağlanması amacıyla ilgili tüm kurumlarımızla tam koordinasyon içerisinde gerekli tedbirleri almaya kararlılıkla devam etmekteyiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 65 şüpheliden 37'si tutuklandı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 10 işçi alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran diplomasisi
Türkiye-İran sınırındaki gümrük kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Türkiye-İran sınırındaki gümrük kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu

Türkiye-İran sınırındaki gümrük kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu

Bakan Bolat, ocak ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi

MÜSİAD İtalya, Milano kentinde iftar programı düzenledi

Bakan Bolat'ın katılacağı Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu'nda güçlü işbirliklerine odaklanılacak

Bakan Bolat'ın katılacağı Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu'nda güçlü işbirliklerine odaklanılacak
Almanya, Merz'in ABD ziyareti öncesinde Washington'dan gümrük politikalarına ilişkin netlik talep etti

Almanya, Merz'in ABD ziyareti öncesinde Washington'dan gümrük politikalarına ilişkin netlik talep etti
Ticaret Bakanı Bolat: 200 ülkeyle ekonomik ilişkileri yürütüyoruz

Ticaret Bakanı Bolat: 200 ülkeyle ekonomik ilişkileri yürütüyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet