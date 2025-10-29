Nefes borusuna sakız kaçan oğlunu Heimlich manevrasıyla kurtardı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde nefes borusuna sakız kaçan 5 yaşındaki çocuk, babasının yaptığı Heimlich manevrasıyla rahat nefes aldı.
Afyonkarahisar
Ramazan Koç, işlettiği bakkalda oğlu Ali Kaan'ın nefes borusuna kaçan sakızdan dolayı soluk alıp vermede zorlandığını fark etti.
Bunun üzerine Koç, Heimlich manevrası uygulayarak sakızın çıkmasını sağladı.
Yaşananlar, bakkalın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.